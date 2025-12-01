Kastamonu'da 84 araç, törenle emniyet ve jandarmaya tahsis edildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrinde kullanılmak üzere tahsis edilen 84 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılmak üzere 9 bin 200 yeni hizmet aracı alımı yapıldı. İstanbul'daki törenin ardından Kastamonu'ya getirilen 84 araç, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine düzenlenen törenle verildi.

Kuzeykent Pazaryerinde gerçekleştirilen törene Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Meftun Dallı, "Teslim edeceğimiz bu 84 aracın şehrimize kazandırılmasında yalnızca kamunun imkanları değil, aynı zamanda Kastamonu'nun vefalı, duyarlı ve hayırsever iş insanlarının da çok kıymetli katkıları olmuştur. Bugün burada devlet, millet iş birliğinin kamu-özel sektör dayanışmasının, Kastamonu'nun kadim hayır geleneğinin en güzel örneklerinden birine şahitlik ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına gönülden destek veren hayırsever iş insanlarımıza, şirketlerimize, kurum ve kuruluşlarımıza yaptıkları kıymetli katkılar için huzurlarınızda en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının Kastamonu'nun her köşesinde fedakarca görev yaptığına dikkati çeken Vali Dallı, "İl merkezinden en ücra köyümüze kadar vatandaşımızın güvenliği için 7 gün 24 saat aralıksız çalışan tüm personelimize minnettarız. Bugün hizmete alacağımız bu araçlar asayiş hizmetlerimizin etkinliğini arttıracak, trafik güvenliğinde müdahale kabiliyetini güçlendirecek, terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye güç katacak, şehir merkezinden en uzak köylerimize kadar ulaşımı kolaylaştıracak, suç ve suçluyla mücadelede önemli bir çarpan olacaktır" diye konuştu.

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, "Bizler her zaman olduğu gibi Kastamonu'nun huzur ve güvenliği için canla başla çalışan tüm kahramanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekten çok anlamlı ve çok özel bir gün. Kastamonu için öncelikle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın destekleri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü güvenlik vizyonu sayesinde bugün teslimi gerçekleştirilecek olan 84 tane hizmet aracının Kastamonumuzda teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu aslında devletimizin, milletimize ne kadar hassas davrandığının ne kadar duyarlı olduğunun da sahadaki yansıması. Kastamonumuz her zaman kadim tarihiyle her dönemde devletin yanında olmuş, devletine omuz vermiş ve bununla da gurur duymuş ve illerimizden bir tanesi. Biz de bu kadim şehrin evlatları olarak, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle hizmetkarları olarak, Kastamonu'da hemşerilerimizin can ve mal güvenliklerinin daha da rahat işlemesi için bu sistemin çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan dua sonrası alınan araçlar ekiplere teslim edildi. - KASTAMONU