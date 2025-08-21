Kastamonu'da 1. Aile Çalıştayı Düzenlendi

Kastamonu'da düzenlenen 1. Aile Çalıştayı'nda konuşan Vali Meftun Dallı, "Onlara kendilerini değerli hissedecekleri meşguliyetler sunmak ve ekonomiye, ülkeye katkı vermeye devam etmelerini sağlayacak imkanlar oluşturmak son derece önemli" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen 1. Aile Çalıştayı, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Çalıştaya Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Kerem Seven, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Kastamonu'nun Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusa sahip ikinci şehir olduğuna dikkat çekti.

Çalıştayda konuşan Milletvekili Ekmekci ise artan yaşlı nüfusuyla ilgili çözümlere değinerek, "Kastamonu, yaş almış nüfus yoğunluğu yüksek oranda olan bir il. Elbette bu demografik yapı yıllar boyunca farklı etkenlerin birleşmesiyle oluşan sosyolojik bir durum. Yaş almış nüfus oranımızın yüksek olması, gerek ekonomik kalkınma gerekse sosyal gelişme kulvarlarında ilimiz namına hep bir dezavantaj olarak değerlendirildi. Bu genel geçer ön kabuller nedeniyle kalkınma çalışmalarında yerine göre motivasyon kaybı da olmadı değil.

Oysa, ezber çözümler yerine mevcut şartlara göre ezber bozan çözümlere yönelmek zorundayız. Yaş almış nüfusu kalkınma ve gelişme konularında bizatihi odağa alarak planlamalar ve konumlandırmalar yapmak da mümkün" dedi.

Vali Meftun Dallı ise yaşlanmayla ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Ülke olarak ve diğer dünya ülkelerinin yaklaşık 70-100 yıl süren hızlı yaşlanma sürecini biz çok daha hızlı yaşıyoruz. Yaklaşık 10-15 yıllık bir süreç içindeyiz. Önceden genç nüfusa sahip olmaktan övünen bir ülke konumundayken, şimdi Fransa'nın bile doğum oranı oldukça düşmüş durumda. Bu olay bizi silkeleyip kendimize getirmeli. Pek çok konuda çalışmalar yapılıyor. Geçenlerde bir panel düzenledik; başkanımızın desteğiyle gerçekleşen bu panel de güzel bir çalışmaydı. Ancak az önce sayın vekilimizin bahsettiği ekonomik konudaki görüşler gibi çığır açıcı bazı çalışmaları bir an önce hayata geçirmemiz elzem. Çünkü doğum oranımız Türkiye genelinde 1,5'in altına düştü; bunu aile bakanımız açıkladı. Şu anda muhtemelen ilimizde 1,2 veya biraz daha altına iniyor. Bu trendi birkaç yıl içinde tersine çevirmek mümkün değil. Önümüzdeki 10, 20, 30 yıl boyunca yapılması gereken bir süreç söz konusu. Bu hiç iç açıcı bir durum değil. Bu durumu dikkatle görüp gerekli tedbirleri almanız çok önemli. Biz, her şeyden önce, küçüklerine şefkat göstermeyi ve büyüklerine hürmet etmeyi öğütleyen bir dine mensubuz. Yakın zamana kadar huzurevleri konusunda ön yargılıydık, ancak artık bu kurumlar son derece normal hale geldi. Kapasiteleri dolmaya başladı ve verilen hizmetle yer sıkıntısı oluşuyor. Bu üzücü bir durum, ancak yaşlanma süreci devam ettiği sürece bu tür kurumlara ihtiyacımız artacak. Bu nedenle ilave çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Sayın vekillerimizin katkılarıyla Kuzeykent'te bir gündüz engelli bakım evi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu son derece önemli bir çalışma. Ancak en önemlisi, yaşlılarımızın kendilerini değerli hissetmesini sağlamak. Onların tecrübeleri ve deneyimleri bizim için çok kıymetli. Ailelerimizin büyükleri ve ülkemizin her yerindeki yaşlılar, hepsi bizim için aynı değerde. Onlara kendilerini değerli hissedecekleri meşguliyetler sunmak ve ekonomiye, ülkeye katkı vermeye devam etmelerini sağlayacak imkanlar oluşturmak son derece önemli" şeklinde konuştu. - KASTAMONU