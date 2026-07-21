Rus kadın 4 ay önce kaybolan köpeğini 4 ilçede arıyor, binlerce afiş bastırıp her yere asıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kaybolan "Biba" isimli İngiliz Pointer cinsi köpeğin sahibi Rus vatandaşı Yana Berezhetskaia, ilçenin dört bir yanında onu arıyor. Bastırdığı binlerce afişi, ilçenin dört bir yanına asan, çevre ilçelerde de arama çalışması yapan kadın, köpeğini bulana bin dolar ödül verecek.

Yaklaşık dört yıl önce eşiyle birlikte Türkiye'ye taşınan Rus vatandaşı Yana Berezhetskaia'nın "Biba" isimli İngiliz Pointer cinsi köpeği, 16 Mart tarihinde kayboldu. Bunun üzerine ilgili kurumlara köpeğinin kaybolduğunu bildiren Berezhetskaia, binlerce afiş bastırıp ilçenin dört bir yanına asmaya başladı. Yaklaşık 4 aydır köpeğinden bir haber alamayan Berezhetskaia, onu bulana önce 25 bin TL ödül koydu, süreç ilerleyince bu ödülü bin dolara çıkardı.

Kapılarının önüne gelen bir sokak köpeğini sahiplenerek zamanla ailelerinin bir parçası haline getirdiklerini anlatan kadın, köpeğin bakımını düzenli olarak yaptıklarını, sağlık durumunu takip ettiklerini ve kendi adlarına çiplettiklerini ifade etti.

Kapılarına geldiğinde sahiplenmişler

Berezhetskaia, "Yaklaşık dört yıl önce kapımızın önünde beliren bir sokak köpeğine bakmaya başladık. Zamanla ailemizin tam üyesi oldu. Onu besledik, sağlığını takip ettik ve dört yıl boyunca her gece evimizde uyudu" dedi.

Berezhetskaia, "Biba" isimli köpeklerinin 16 Mart 2026'da Kaş'ta kaybolduğunu belirterek, kaybolduğu günden bu yana arayışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Kaş ile Kalkan, Finike, Demre, Fethiye ve Antalya'daki ilgili kurumlara başvurduklarını aktaran Rus kadın, "Bu hayvanın çipi biri tarafından okutulursa köpeğin arandığı görülecektir. Ancak kayıp bildiriminden bu yana hiçbir bilgi alamadık" diye konuştu.

"Yarım milyondan fazla kişiye ulaşıldı"

Yerel hayvan barınakları, sivil toplum kuruluşları, veteriner klinikleri, petshoplar, market zincirleri ve çeşitli kurumlarla iletişime geçtiklerini belirten Berezhetskaia, sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanyanın da geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

Berezhetskaia, "İlan sosyal mecra sayfamda yarım milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi ancak ne yazık ki dört aydır köpeğimizin nerede olduğuna dair hiçbir bilgiye ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

Berezhetskaia, köpeğin kaybolduğu dönemde Kaş'ta yoğun turist bulunduğunu belirterek, bir kişinin köpeğin sahipli olduğunu fark etmeyip başka bir şehre götürmüş olabileceği ihtimalini de değerlendirdiklerini dile getirdi.

Biba'nın bulunmasına bin dolar ödül

Berezhetskaia, köpeklerinin bulunmasına yardımcı olmak amacıyla ödül de koyduklarını belirterek, Biba'nın tam yerini kesin olarak bildiren kişiye bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Berezhetskaia, "Aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen sevgili köpeğimizle yeniden kavuşabilmeyi çok isteriz. Bu bilginin yayılması için göstereceğiniz her türlü destek ve ilgi için şimdiden teşekkür ederiz. Köpek muhtemelen başka bir şehrin sokaklarında dolaşıyor ve kimse onu dört aydır evde hasretle bekleyip aradığımızı bilmiyor" dedi.

Yana Berezhetskaia, Türkçe bilmediğini ve ulaşacak olan kişilerin Whatsapp üzerinden yazarak ulaşmalarını, asılsız ihbarda bulunmamalarını önemle rica ettiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı