Kartallılar, Aşure Lokmasında Buluştu

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure lokması dağıtıldı. Yas-ı Matem orucunun son gününde, Kartal Cemevi’nde gerçekleşen aşure lokması ikramının ardından Yakacık Mahallesi’nde de vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure lokması dağıtıldı. Yas-ı Matem orucunun son gününde, Kartal Cemevi'nde gerçekleşen aşure lokması ikramının ardından Yakacık Mahallesi'nde de vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kartal Cemevi'nde gerçekleşen etkinliğe, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Vekili İmam Aydın, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve dernek üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, Kartal'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Cemevi dedesi Celal Özer ile vatandaşlar katıldı.

Kartal Belediyesi Aşevi ve Gıda Bankası tarafından hazırlanan aşure lokması okunan duaların ardından vatandaşlara dağıtıldı.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ"

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Yas-ı Matem'de tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, Muharrem Ayının tüm İslam alemine birlik ve beraberlik getirmesini temenni etti. Kartal Belediyesi Başkan Vekili İmam Aydın ise Muharrem ayının tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini dileyerek, Kartal'daki birlik ve beraberliğin devam edeceğini sözlerine ekledi.

YAKACIK MAHALLESİ'NDE KARTALLILARA AŞURE İKRAM EDİLDİ

Kartal Cemevi'nde gerçekleştirilen aşure lokmasının ardından Kartal Yakacık Mahallesi'nde de vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Kartal Belediyesi tarafından Yakacık Mahallesi Perşembe Pazarı'nda kurulan ikram çadırlarında, hem pazara gelen vatandaşlara hem de esnafa aşure dağıtımı yapıldı. Hijyenik koşullarda hazırlanan binlerce porsiyon aşure, Kartallı vatandaşlara ikram edildi. Pazara gelen vatandaşların yanı sıra yoldan geçen sürücüler ve motorlu kuryeler de unutulmadı.