Kütahya'da porselen fabrikasında çalışan 3 Kenyalı teknik personel Müslüman oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kütahya'da bir fabrikada çalışan Kenya uyruklu 3 kişi Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir porselen fabrikasında teknik personel olarak görev yapan Agnesias Kipchumba, Denis Kipremei ve Festus Kiprop Lagat, Müslüman olmak için müftülüğe başvurdu.

Müftülük binasında İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin rehberliğinde gerçekleştirilen törende kelimeişahadet getiren Kenyalılar Müslüman oldu. Törende Kipchumba "Ali", Kipremei "Osman Deniz", Lagat ise "Faruk" ismini aldı.

Müftü İzmirli, bu kişilere Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i tanıtan kitaplar hediye etti.

Kaynak: AA