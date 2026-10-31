Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da porselen fabrikasında çalışan 3 Kenyalı teknik personel Müslüman oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da porselen fabrikasında teknik personel olarak çalışan Kenya uyruklu 3 kişi, İl Müftülüğünde düzenlenen törende Müslüman oldu. Törende bu kişilere Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i tanıtan kitaplar hediye edildi.

Kütahya'da bir fabrikada çalışan Kenya uyruklu 3 kişi Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir porselen fabrikasında teknik personel olarak görev yapan Agnesias Kipchumba, Denis Kipremei ve Festus Kiprop Lagat, Müslüman olmak için müftülüğe başvurdu.

Müftülük binasında İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin rehberliğinde gerçekleştirilen törende kelimeişahadet getiren Kenyalılar Müslüman oldu. Törende Kipchumba "Ali", Kipremei "Osman Deniz", Lagat ise "Faruk" ismini aldı.

Müftü İzmirli, bu kişilere Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i tanıtan kitaplar hediye etti.

Kaynak: AA
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Polonya'da 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
Macaristan'da olaylı oylama! Muhalif vekiller sis bombası patlattı

Mecliste göz gözü görmedi! Muhalif vekillerden sis bombalı protesto
Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Sahte TOKİ siteleri operasyonunda çok sayıda tutuklama
Türkiye'den BM hamlesi! Feridun Sinirlioğlu, Genel Sekreterlik için resmen aday gösterildi

Türkiye BM'nin zirvesi için resmen başvurdu! İşte aday isim
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza

İki GSM devine "5G" cezası! Reklamları durduruldu
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı