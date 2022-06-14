Kartal Kitap Fuarı Dördüncü Gününde de Önemli İsimleri Ağırladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kartal Kitap Fuarı, değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Kartal Meydanı'nda 90'dan fazla yayınevinin, yüzlerce yazar ve sanatçının katılımı ile düzenlenen fuar dördüncü gününde de okurlarla yazarları buluşturdu.

Kartal Meydanı'nda 7000 metrekare alana kurulan fuar dördüncü gününü geride bıraktı. Dördüncü günü, hafta içine denk gelmesine rağmen, fuara edebiyat tutkunlarının ilgisi yoğun oldu. Etkinlik alanında yazarlar, şairler, müzisyenler ve alanında uzman birçok isim söyleşiler düzenleyip, hayranları için kitap imzaladı.

KÖY ENSTİTÜLERİ ANMASI

Öğlen saat 12.00'da başlayan söyleşilerin ilki 'Köy Enstitüleri Anması' ile oldu. Programa şair ve yazar Niyazi Yaşar moderatörlük ederken, Avukat Celal Ülgen, Prof. Dr. İsa Eşme ve Mihrali Yener ise konuşmacı olarak katıldı. Kamuoyunun da yakından tanıdığı isimler, Köy Enstitüleri'nin önemi ve tarihimizdeki yeri hakkında doyurucu ve bir o kadar da özlem dolu bir söyleşi düzenledi. Programın sonunda sahneye çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, katılımcılara teşekkür ederek günün anısına kendilerine kalem hediye etti.

FURKAN KAYABAŞOĞLU VE BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN SÖYLEŞİ

Kitap Fuarının dördüncü gün söyleşilerinin ikincisi ise Op. Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından düzenlendi. Doğum uzmanı olan Kayabaşoğlu, söyleşi esnasında kendisini dinlemeye gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i de sahneye davet etti. Yakın zaman önce baba olma heyecanını tadan Başkan Yüksel ve Dr. Kayabaşoğlu keyifli ve bilgilendirici bir sohbete imza attı. Söyleşiyi dinlemeye gelen ebeveynlere doğum öncesinde ve sonrasında eşi ile birlikte yaşadıkları tecrübeleri anlatan Başkan Gökhan Yüksel; ebeveynler için okumanın, araştırmanın önemine vurgu yaptı.

Soru-cevap şeklinde sona eren söyleşide özellikle anneler ve anne adayları kafalarındaki soru işaretlerine yanıtlar bulma şansı yakaladı. Etkinliğin sonunda Başkan Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte Dr. Furkan Kayabaşoğlu'na teşekkür ederek kalem hediye etti.

KİTAP FUARINDA DEĞERLİ İSİMLER SAHNE ALDI

Kartal Belediyesi 2. Kitap Fuarı tüm gün süren söyleşilerle devam etti. Yazar ve vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl okuyucularıyla buluşan bir diğer isim oldu. Ozan Bingöl; siyaset, ekonomi ve vergiler üzerine bir konuşma düzenlerken, 'Obez Devlet' ve 'Kontrolsüz Güç' isimli kitaplarını, okuyucuları ve Başkan Gökhan Yüksel için imzaladı.

Ozan Bingöl'ün ardından Prof. Dr. Hakan Türkçapar psikoloji ve psikiyatri üzerine keyifli bir sohbete imza attı. Ünlü psikiyatrist ve aynı zamanda yazar olan Türkçapar, dinleyenleri bilişsel dünyada unutulmaz bir geziye çıkardı. Okuyucularının ve takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü isim, kendisini dinlemeye gelenlere ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti. Söyleşinin ardından okuyucularıyla buluşan yazar, kitaplarını imzaladı.

Günün diğer söyleşileri yazarlar; Buket Arbatlı, Neslihan Önderoğlu, Derya Sönmez ve ünlü şairler Haydar Ergülen ve Neşe Yaşın ile devam etti. Türk edebiyatının önemli isimleri, şiir ve yazın dünyası üzerine doyurucu sohbetler düzenlendi. Akşamın ilk saatlerinde ise sahneye çıkan yazarlar; Devrim Horlu, Gökhan Arslan, Pelin Özer ve Ercan y Yılmaz oldu.

SÖYLEŞİLERİN FİNALİ BARIŞ DOSTER VER ELFİN TATAROĞLU İLE

Kitap Fuarı'nın dördüncü gününün son söyleşisini ünlü yazarlar Prof. Dr. Barış Doster ve Elfin Tataroğlu düzenledi. Edebiyat ve siyaset dünyası tarafından yakından takip edilen iki ünlü isim, kendilerini dinlemeye gelen kalabalığa unutulmayacak bir söyleşiyi dinleme fırsatı sundu.

Cumhuriyet'in kazanımlarından fırsat eşitliğine, tarihten sosyolojiye birçok konuya değinen yazarlar, söyleşinin ardından sevenleri için kitaplarını imzaladı.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ. BU FIRSAT EŞİTLİĞİNİ BEKLEYEN ÇOK FAZLA KARDEŞİMİZ VAR"

Söyleşinin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sahneye gelerek yazarlara teşekkür edip, günün anlam ve önemini hatırlatan birer kalem hediye etti.

Bir de konuşma yapan Başkan Yüksel, "Fırsat eşitliği önemli. Ben de Cumhuriyet'in değerleriyle büyüyen bir genç olarak devlet okulunda, devlet üniversitesinde devam eden eğitim hayatımın sonucunda, belediye başkanlığı makamındayım. Dolayısıyla fırsat eşitliği çok önemli. Bu fırsat eşitliğini bekleyen çok fazla kardeşimiz var. Umarım bunları aşacağız ve çözümünü bularak daha iyi günleri yaşayacağız" dedi.

Dördüncü gün etkinlikleri bir konserle son buldu. Günün sonunda Mahmut Çınar ve ekibi güzel bir konsere imza attı. Sevilen şarkılarını seslendiren Çınar, kendisini dinlemeye gelenlere eğlenceli anlar yaşattı.

ANKA / Yerel