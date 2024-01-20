Kartal Belediyesi Muhtarları Aşevi ve Afet İşleri Müdürlüğü'nde Ağırladı

Kartal Belediyesi, ilçede görev yapan 20 mahalle muhtarını, Kartal Belediyesi Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet İşleri Müdürlüğü'nde ağırladı.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası'nı ziyaret eden Kartallı muhtarlar, yetkili gıda mühendislerinden bilgi aldı. Ardından Afet İşleri Müdürlüğü ziyaret eden muhtarlara, Kartal Belediyesi'nin afetlere yönelik yaptığı faaliyetler ve toplanma alanları bir sunum eşliğinde aktarılarak yapılan uygulamalı eğitimler anlatıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcı Mustafa Ağdaş'ın da katıldığı programda muhtarlara aşevinin üretim yapıldığı alanlar özel kıyafet ve hijyen kurallarına uyularak gezdirildi. Her gün yoğun bir çalışma programıyla hizmet veren Kartal Belediyesi Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası'nı ziyaret eden Kartallı Muhtarları, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gamze Yavuzer ve Aşevi Sorumlusu Özlem Doğan karşıladı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş ve Muhtarlıklar Müdürü Banu Kocadağ'ın da eşlik ettiği muhtarlar, önce hijyen istasyonunda ellerini yıkadı, ardından bone, önlük ve galoştan oluşan hijyen önlemlerini yerine getirerek aşevinin bölümlerini inceledi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA HER GÜN SICAK YEMEK SERVİSİ

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, maddi olanaksızlık veya sağlık nedenleri ile Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinde hazırlanmış yemeklerin her gün sıcak bir şekilde servis edildiğini açıkladı.

"DEPREM BÖLGESİNDE DE HİZMET VERDİK"

Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından üç ay boyunca deprem bölgesinde depremzede vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Ağdaş, Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi'ne bağlı personelin sıcak yemek çıkararak ve mobil ikram araçları ile depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. Aşevi'ne bağlı faaliyet gösteren Gıda Bankası'nda da Kartallı vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının bağışlarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağladıklarını belirtti.

"İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Aşevinde günlük 2000 porsiyon sıcak çorba, 1500 porsiyon sıcak yemek ve cenaze için hazırlanan pidelerin üretildiği alanları inceleyen muhtarlara Aşevi Sorumlusu Gıda Mühendisi Özlem Doğan bilgi verdi. Aşevinde, her gün metro istasyonları, oto sanayi ve Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi önünde vatandaşlara ikram edilmek üzere 2 bin porsiyon sıcak çorbanın üretildiğini belirtti. Ayrıca 1200 kreş öğrencisi ve 300 ihtiyaç sahibi aile için sıcak yemek üretildiği kaydeden Doğan, yemeklerin özel paketleme sistemi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldığını aktardı. Ramazan ayında sahur ve iftar yemeklerinin de aşevinde üretildiğini belirten Doğan, Kartal'da günlük ortalama 8-10 cenaze için taziye evlerine sıcak pide üretilerek ayran ile birlikte gönderildiğini söyledi.

ENGELLİ VATANDAŞLARIA DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gamze Yavuzer, mahalle muhtarlarının ihtiyaç sahibi aileleri belediyeye bildirmelerini söyledi. Gerekli incelemenin ardından ihtiyaç sahibi olanlara günde 3 öğün yemek gönderildiğini aktardı. Aşevinde her gün engelli bireyler için ortalama 20 doğum günü pastası da yapıldığını ve bunların adreslerine ulaştırılarak doğum günlerinin kutlandığını belirtti.

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMALARI ANLATILDI

Kartallı muhtarlar, aşevi programının ardından Afet İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Afet İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu, belediyenin lojistik deposu il eğitim alanlarını gezdirerek yaptıkları faaliyetleri anlattı. Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ise olası afetlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti. Toplanma alanları ve yeni afet altyapıları ile ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısı ve ziyaretin ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş tarafından muhtarlara günün anısına saat hediye edildi.