Kartal Belediye Başkanı Yüksel: Tüm Riskli Yapıların Tespiti ile Güçlendirme veya Dönüşüm Çalışmalarına Hız Vermek Zorundayız

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği “Başlıyoruz” başlıklı toplantıya katılarak, Kartal Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen ve olası Marmara Depremi’ne karşı yapılan çalışmaları anlattı. Yüksel, “Kartal’daki tüm riskli yapıların tespiti ile güçlendirme veya dönüşüm için çalışmalarımıza hız vermek zorundayız. Depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu hepimiz ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ettik ve etmeye devam ediyoruz” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği "Başlıyoruz" başlıklı toplantıya katılarak, Kartal Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen ve olası Marmara Depremi'ne karşı yapılan çalışmaları anlattı. Yüksel, "Kartal'daki tüm riskli yapıların tespiti ile güçlendirme veya dönüşüm için çalışmalarımıza hız vermek zorundayız. Depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu hepimiz ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ettik ve etmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği, 'İstanbul ve Deprem Gerçeği, İlçemizde Afet Yönetimi' konusunun da gündeminde yer aldığı 'Başlıyoruz' başlıklı toplantıya katılarak, Kartal Belediyesi'nce Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen ve olası Marmara Depremi'ne karşı yapılan çalışmaları anlattı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi Nikah Sarayı'ndaki toplantıya, eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP üyeleri katıldı. Toplantı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının anısına saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi sivil savunma uzmanlarının depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren harekete geçtiğini belirterek, bölgede kurtarma çalışmalarında aktif rol aldığına dikkat çekti. Yüksel, şunları söyledi:

"İstanbul'da sivil savunma ekiplerini ilk kuran belediyelerden biriyiz. Arama-kurtarma personelimiz, uzun yıllardır bu noktada eğitimler alıyordu. Depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren hemen harekete geçtik. Arkadaşlarımız, acilen depremin vurduğu bölgelere giderek arama-kurtarmada aktif rol aldı. Tüm gücüyle deprem bölgesinde çalışan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki arkadaşlarımız arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken Kartal'da tüm yardımseverlerle birlikte bölgeye yardım TIR'ları göndermek için organize olduk. 90'dan fazla yardım TIR'ını en hızlı şekilde depremzedelerimize ulaştırdık. Depremzedelerin yardım çığlığına en hızlı şekilde ulaşmak bizler için çok önemliydi."

Deprem bölgesindeki tüm illerde depremden etkilenen yurttaşlara yardım götürdüklerini de kaydeden Yüksel, Kartal Belediyesi'nin Hatay'da bir afet koordinasyon merkezi kurduğunu ve ekiplerin tüm gücüyle çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Başkan Yüksel, sunumunun devamında, Kartal Belediyesi'nin beklenen büyük Marmara Depremi'ne karşı yaptığı hazırlık çalışmalarını anlattı. Deprem dönüşüm çalışmaları sayesinde bugüne dek 90 bine yakın insanın riskli konutlarının dönüştüğüne dikkat çeken Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

"Kartal'da yaklaşık 27 bin yapı var. Bugüne kadar, deprem dönüşüm çalışmalarımız sayesinde 90 bin insanımızın konutlarının dönüşümünü sağladık. Şimdi, dönüşüm çalışmalarımıza daha da hız vermek zorundayız. Çünkü ne yazık ki İstanbul depremi kapıda. Üniversitelerimiz ve bilim insanlarımızla beraber hareket ediyoruz. Kartal'daki tüm riskli yapıların tespiti ile güçlendirme veya dönüşüm için çalışmalarımıza hız vermek zorundayız. Depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu hepimiz ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ettik ve etmeye devam ediyoruz."

Yüksel, sunumunun ardından, deprem bölgesinde görev alan tüm Kartal Belediyesi personeline teşekkürlerini sundu. Toplantının devamında CHP üyeleri söz alarak, deprem ve afet çalışmalarıyla ilgili öneri ve tespitlerini aktardı.