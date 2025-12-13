Kars'tan Küba'ya uzanan aşk hikayesi: Kübalı gelinler Kars'a renk kattı

Karslı 2 kardeşin, dünyanın öbür ucundan, Küba'dan kendilerine hayat arkadaşı getirmesi Kars'ta büyük bir sevinç ve merak uyandırdı. Yöresel kültürlerin harmanlandığı bu sıra dışı evlilikler, Kars'ın çok kültürlü yapısına yepyeni ve sıcak bir hava kattı.

Kars'ın Akyaka ilçesinden olan Soner ve Caner Budak kardeşler, çalışmak için gittikleri Küba'da hayatlarının aşkını buldu. Küba'nın sıcakkanlı insanları ve canlı kültürüyle tanışan Karslı gençler, gönüllerini Kübalı Daniela Elena Calzada Pedraja ve Daymara Ricardo Lpez'e kaptırdı. Ailelerini ikna etme süreci ve kültür farklılıklarına rağmen, aşklarının gücü sınırları aşmalarını sağladı. Karslı kardeşler, Kübalı sevgililerinin ailelerini de ikna ederek evlenme kararı aldılar. Gençler ailelerinin de desteğiyle Kars'ta görkemli bir düğün yaparak evlendiler. Gençlerinin düğündeki danslarına sevenleri de alkışlar destek verdi.

Küba'ya gittiklerinde böyle bir düşüncesi olmadığını ifade eden Caner Budak, "Küba'ya gittiğimizde böyle bir düşüncemiz aslında yoktu. Yaşım itibariyle ailem bana sürekli evlen evlen diye baskı da yapıyordu. Eşimle de tanışınca aradığım kişiyi bulmuş oldum aslında, bu kararı öyle vermiş oldum. Ruh eşimi bulmuş oldum. İlk olarak anneme söyledim. Babamın da sonra haberi oldu. Babam zaten olaya çok sıcak baktı. Çok mutlu oldular" dedi.

Mayıs ayında iş için Küba'ya gittiği belirten Soner Budak, "İş için Mayıs ayında Küba'ya gittik. Oradan iş teklifi geldi bize, biz de bu teklifi değerlendirdik. Küba'da 1 hafta sonra eşimle tanıştım. Kahve içmeye 1 kafeye girdik. O gün orada tanıştım. Devamında annesiyle tanıştım. Annesi çok sıcakkanlı birisiydi. Beni aralarında görmekten mutluluk duyduklarını söylediler. Süreç bu şekilde ilerledi ve biz de kendi ailelerimizle bunları tanıştırdık. Her şey güzel geçti. Biz de bunu evliliğe taşıdık" diye konuştu.

"Küba sıcağı Kars kışına karıştı"

Öte yandan, Küba'nın tropikal ikliminden gelerek Kars'ın meşhur çetin kış şartlarına uyum sağlamaya çalışan genç gelinler, şimdiden Karslıların gönlünü fethetti. Küba'nın neşeli müziklerini ve danslarını Kars'a taşıyan gelinler, kısa sürede yöre halkının sevgilisi oldu. Özellikle komşular ve akrabalar, yeni gelinlere Kars mutfağını ve geleneklerini öğretmek için adeta yarışıyor.

"Kültürler arası köprü"

Bu evlilikler, sadece 2 insanı değil, 2 farklı kültürü de bir araya getirdi. Kars'ın meşhur kaz eti, hangel ve kaşarı, Küba'nın egzotik meyveleri ve romu ile aynı sofrada buluştu. Karslılar, Kübalı gelinlerin enerjisine hayran kalırken, gelinler de Kars'ın doğal güzellikleri ve misafirperverliğinden çok etkilendiklerini dile getiriyorlar.

Karslı 2 kardeşin Küba'dan getirdiği gelinler, Kars'ın neşesi oldu ve bölgeye adeta bir 'aşk rüzgarı' estirdi. Mutlu çiftlerin bundan sonraki hayatlarının Kars'ta geçeceği ve yöreye daha çok renk katacağı şimdiden belli oldu. - KARS