Karşıyaka'da Balkan Dernekleri Buluşması

CHP İzmir İl Yönetimi ve İzmir milletvekili adayları, Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Balkan Türkleri derneklerinin temsilcileriyle dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "21 yıldır Atatürk'ün adını ağzına almayanlar Atatürk dersi vermeye kalkıyor, hadi oradan. Bunlar toplumu kutuplaştırma amacı taşıyor. Hepimiz bu oyunu bozmakla mükellefiz, hepimiz birbirimizle iç içeyiz" dedi.

CHP İzmir İl Yönetimi ve CHP İzmir milletvekili adayları, Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Balkan Türkleri derneklerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen, 2. Bölge Milletvekili Adayı Rahmi Aşkın Türeli, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası sorumlusu Görkem Duman, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Rafet Yacan ve Balkan derneklerinin temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Karşıyaka Belediye Meclisi Başkan Vekili ve Balkan Masası Sorumlusu Atilla Baysak; Balkan Masası'nın çalışmalarını anlattı. Balkan Masası'nın Balkan kökenli derneklerle olan dayanışmanın artırılması ve Balkanlarda bulunan kardeş belediyeler ile ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla kurulduğunu aktaran Atilla Baysak, her zaman arada kardeşlik bağlarının bulunduğunu söyledi.

"KARDEŞÇE SÜRDÜRECEĞİZ"

Balkanlarla olan ilişkilerde en önemli hususun kardeşlik ve ilerleme olduğunu vurgulayan Baysak, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Balkanlarla, Balkan kardeşlerimizle ilişkimizi Türkiye'nin Avrupa'ya ve dünyaya açılan bir kapısı olarak gördüğümüz için çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz. Balkan ziyaretlerimiz öncesi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 'Yakanızda parti rozeti olmayacak, Türk Bayrağı rozeti olacak; siz Türkiye'yi temsilen gidiyorsunuz' demişti. Bu seçim döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle İstanbul'da, Balkanlar'daki etkili yerlere ulaşmakta eksiklik çektikleri için oradan kendilerine yakın gördükleri siyasi figürleri toplantılara getirdiler. Bu Balkan kökenli kardeşlerimizin tepkilerini çekti. Biz Balkanlar'ı stratejilerimizi siyaset için değil, Türkiye'nin ilerlemesi ve kardeşlerimizle et ve tırnak gibi olduğumuz için belirledik. Derneklerimizle ilişkilerimizi mümkün olduğunca artırmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı kardeşçe sürdüreceğiz" dedi.

"GELECEĞİ BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Kardeşlik, soydaşlık, dayanışma ve birlik duygularıyla geleceğin birlikte inşa edileceğini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerle bu ortamı paylaşmak mutluluk ve aynı zamanda onur; burada olduğunuz için teşekkür ederim. Ortak bir duyguda ve amaçta buluşmayı diliyoruz. Hepimiz yaşadığımız mevcut ağır sorunlardan kurtulmuş, demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü yaşayan, hak ettiği medeniyeti yaşayan bir ülke hayal ediyoruz. Bu yolda çalışırken sizlerin varlığını ve desteğini çok önemsiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Balkan ya da Ege adaları kökenli olan değerli vatandaşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı hem Türkiye içinde hem de hala Balkan ülkelerinde yaşamını devam ettiren kardeşlerimizle ilişkilerimizi doğru bir biçimde yürütmek amacındadır. Şu an Balkanlarda önemli sayıda soydaşımız yaşıyor, ziyaretlerimizde gördüğümüz insanlar bize samimiyetle ve sıcak bir dostlukla yaklaşıyor. Onlar Türkiye'yi anavatan olarak görüyor. Konu bir aile olmak ve bir ailenin fertleri olmak. Geçmişten köklerle bağlı olduğumuzun ve bu bağların koparılamayacağının farkında olmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi, kendisi de Balkan Türkü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği iki çok değerli kurum. Bu anlamda, bu iki önemli kuruma sahip çıkma görevi en çok bizlere düşüyor. Atatürk, 'Balkan Türkleri evlad-ı fatihandır, onlara sahip çıkmak lazım' demiş ve bize adeta bir sorumluluk vermiştir. Görevimiz önce güçlü ve dünyada saygınlığı olan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte kurmak ve daha sonra bu güçle soydaşlarımıza uygulanabilecek her türlü baskıya ve haksızlığa uğradığını karşı garantör devlet olarak dimdik durabilmektir. Yüreğimizin ortak attığına, geleceği beraber kuracağımıza inanıyorum."

"HEPİMİZ BU OYUNU BOZMAKLA MÜKELLEFİZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da şunları söyledi:

"Balkan göçmenlerinin en değerlisi Selanikli mavi gözlü dev Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu da Atatürk'tür, işte o gün bugündür bizler iç içeyiz. Bugünlerde bazı kendini bilmezler bizi birbirimizden ayırmaya çalışsa da hepimiz her şeyin farkındayız. Bize vatan, bayrak, Atatürk dersi vermeye kalkanların kim olduğunu biliyoruz. Herkesin sınırdan elini kolunu sallayarak geçmesini sağlayanlar, tank palet fabrikasını bile Katarlılara satanlar bize vatan dersi vermeye kalkıyor; 21 yıldır Atatürk'ün adını ağzına almayanlar Atatürk dersi vermeye kalkıyor, hadi oradan. Bunlar toplumu kutuplaştırma amacı taşıyor. Hepimiz bu oyunu bozmakla mükellefiz, hepimiz birbirimizle iç içeyiz. Hepimizin görevi çocuklarımızın baba ocağında, ülkelerinde kalmalarını sağlamak; onlara umutlu bir gelecek inşa etmektir. Kardeşlik hukukumuza zarar vermeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz, hele bunu iki oy uğruna yapmaya çalışanlara toplum gereken cevabı verecektir. Bu seçimi çok büyük bir farkla kazanacağız, bunu yapmalıyız ki bu kötülükler toplumdan uzak dursun. Pazar gününden sonra bu ülkeye bahar gelecek."

"İKTİDARA HAZIRIZ"

CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Rahmi Aşkın Türeli, CHP'nin yönetim stratejilerinin, politika ve kadrolarının hazır olduğunu belirterek, "Türkiye ciddi bir yol ayrımında. 21 yıldır ülkeyi yöneten bir siyasi iktidar var ve 21 yıl sorunların çözülmediği aksine gittikçe ağırlaştığı, krizler silsilesi içinde adeta buhrana dönüştüğü bir dönem. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen tek adam rejimiyle birlikte artan ve mevcut iktidarın toplumu ötekileştirme, ayrıştırma anlayışı. Ekonomik, siyasal krizler, geçim zorlukları, işsizlik, yoksulluk ve yönetememe… Bunlar iç içe girdi ve buhrana dönüştü ama bunu aşabiliriz, aşacağız. Herkesin birbirinden farklı siyasi görüşleri olabilir ama Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak taraf olduğumuzu biliyorum. Bizler Cumhuriyet'ten, Atatürk ilke ve devrimlerinden, demokrasiden yana tarafız. Biz bu ülkeyi birlik ve beraberlik içinde kurduk, bu yüzden bugünkü kutuplaştırıcı anlayışı reddediyoruz. CHP olarak kadrolarımızla iktidara hazırız, bunu birlikte başaracağız" diye konuştu. Türeli, CHP'nin iktidara geldiğinde uygulayacağı kalkınma stratejilerini ve politikalarını da anlattı.

"ÖNÜMÜZDE CİDDİ BİR YOL AYRIMI VAR"

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için önemli bir yol ayrımı olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen de şunları söyledi:

"Ben de göçmen bir ailenin kızıyım. Bizim kültürlerimizde, geleneklerimizde ve ortak değerlerimizde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in ilkeleri, devrimleri vardır. Ülkemizin güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olması ve aynı zamanda kurucu önderinin hatıralarına saygılı bir şekilde var olması hepimizin ortak dileği. Bizim kültürümüzde yaşanan bütün zorluklara rağmen güçlü olmak ve çok çalışmak vardır. Zorlukları aşıp birlikte kucaklaşacağımız günleri yaşamaya çok yakınız. Bizde kız çocuklarına erkek çocuklarıyla eşit değer verilir, bizde kız çocukları okutulur; küçük yaşta zorla evlendirilmez, akraba evlilikleri yapılmaz. Bizim kadın arkadaşlarımız kıymetlidir ve eşittir. Karşımızda ülkeyi yönetenler arasında küçük çocukların rızasından söz eden, istismarcılara af çıkaranlar var; bunları unutmayalım. Kendi kadın yol arkadaşlarının fotoğrafını karartan bir ittifak var, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne karşı olanlarla ittifak yapanlar var karşımızda. İki gün sonra otoriter ve demokratik rejim arasında seçim yapacağız. Genç bir kadın olarak bu ülkede kendimi güvende hissetmek istiyorum. O yüzden yapacağımız tercihte bunu hatırlamalıyız. 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, 1 oy CHP'ye."

Kahvaltıya, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen, 2. Bölge Milletvekili Adayı Rahmi Aşkın Türeli, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası sorumlusu Görkem Duman, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Rafet Yacan ve Balkan derneklerinin temsilcileri katıldı.