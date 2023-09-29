Karşıyaka Belediyesi'nin 60 Yaş Üzeri Vatandaşlara Yönelik Hayata Geçirdiği '3. Yaş Üniversitesi' Ders Hayatına Başladı

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler arasında ilk ve tek olan ‘3. Yaş Üniversitesi’ ile 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata katılıp, sağlıklı ve aktif yaş almalarına destek veriyor. Ege Geriatri Derneği iş birliğinde, bir sosyal sorumluluk projesi olarak geçen yıl faaliyete geçirilen üniversitede 2023’ün ikinci dönemi başladı; ileri yaşlı öğrenciler heyecanla dersbaşı yaptı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Büyüklerimizin aktif hayatta yer almaları sadece onların değil, bizim de kazancımızdır. Bu anlayışla Karşıyaka, Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimler arasında ilk ve tek olan '3. Yaş Üniversitesi' ile 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata katılıp, sağlıklı ve aktif yaş almalarına destek veriyor. Ege Geriatri Derneği iş birliğinde, bir sosyal sorumluluk projesi olarak geçen yıl faaliyete geçirilen üniversitede 2023'ün ikinci dönemi başladı; ileri yaşlı öğrenciler heyecanla dersbaşı yaptı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Büyüklerimizin aktif hayatta yer almaları sadece onların değil, bizim de kazancımızdır. Bu anlayışla Karşıyaka, Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimler arasında ilk ve tek olan '3. Yaş Üniversitesi' ile 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata katılıp, sağlıklı ve aktif yaş almalarına destek veriyor.

HAYAT BOYU ÖĞRENME

Hayat boyu öğrenme eğitim-öğretim programıyla sağlıklı, başarılı ve aktif yaş almayı desteklemek amacıyla Şubat 2022'de hizmete açılan Karşıyaka 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri öğrencileriyle çalışmalarına devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi tarafından, Ege Geriatri Derneği'nin katkılarıyla kurulan üniversitede 2023 yılının ikinci dönemi 25 Eylül'de başladı. Karşıyaka Belediyesi'ne ait tesislerde çalışmalarını sürdüren üniversitede, bu dönem zorunlu ve seçmeli olarak toplam 20 ders işleniyor.

İleri yaşta sık görülen hastalıklar, sağlıklı beslenmenin şifreleri, yaşlılığın psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutu, ileri yaşta fiziksel aktivitenin önemi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma ve bütüncül tıp gibi sağlıklı yaşam odaklı derslerin yanı sıra; kent tarihi, felsefe, iletişim yolculuğu, kentsel tarım ve botanik, ritim, psikodrama, satranç, öykü yazarlığı, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve el becerileri başlıklarında sosyal ve kültürel eğitimler de gerçekleştiriliyor. Okulun bu dönem 60 ile 82 yaş aralığında, emekli akademisyenlerden doktorlara kadar her kesimden 95 öğrencisi bulunuyor.

HEDEF AKTİF YAŞAM

Öğretim üyeleri ve yürütücü ekibin gönüllü olarak görev aldığı 3. Yaş Üniversitesi, ileri yaştaki bireylerin toplumla iç içe bir şekilde yaşamını sürdürmesine aracılık ediyor. Eğitim programında yer alan derslerle kişinin nörolojik, psikolojik, ruhsal ve fiziksel olarak aktif kalmasına destek veriliyor. Kuşaklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlanıyor. Her yıl ocak ayı sonunda kayıt alınan üniversite, Şubat-Aralık ayları arasında, iki dönem haline yıllık olarak eğitim veriyor. İlk mezunlarını 2022 yılında veren, 2023 yılının ikinci dönemi çalışmalarına da yoğun şekilde devam eden üniversiteye katılmak isteyen 60 yaş ve üzeri Karşıyakalılar için Ocak 2024'te kayıtlar yeniden açılacak. Türkiye'de Akdeniz Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Ege Üniversitesi bünyesinde de 3. Yaş Üniversitesi bulunurken, Karşıyaka Belediyesi bu projeyi yaşama geçiren ülke çapındaki ilk yerel yönetim olma özelliğini taşıyor.

"ÖRNEK OLMALI"

3. Yaş Üniversitesi'nin en önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "İleri yaşlardaki insanların toplum içinde aktif yaşama devam etmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki yaş aldıkça, sağlığımız ve bilişsel kapasitemiz yerinde olduğu halde kendimizi kenara çekiyoruz. Toplum da bizi biraz kenara itiyor. 'Burada bir hata var, bunu düzetmemiz lazım' diyerek yaptığımız işlerden birisidir 3. Yaş Üniversitesi. Ege Geriatri Derneği ve çok değerli hocalarımızın gönüllü katkılarıyla yürüttüğümüz, örnek olması ve yaygınlaşması gereken bir projedir. Büyüklerimizin aktif hayatta yer almaları sadece onların değil, bizim de kazancımızdır. Bu anlayışla Karşıyaka, Türkiye'ye öncü ve örnek olmaya devam edecek" dedi.