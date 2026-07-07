Haberler

Kars Açık Kapı'dan huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

Kars Açık Kapı'dan huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026 hedef programı kapsamında Kars Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlıların talep ve önerilerini dinledi.

Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı hedef programı kapsamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Açık Kapı hizmetlerinin vatandaşlar tarafından daha yakından tanınmasını sağlamak, kamu-vatandaş iletişimini güçlendirmek ve talep ile önerileri yerinde dinlemek amacıyla düzenlenen program kapsamında ekipler, Kars Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette, hayat tecrübeleriyle topluma ışık tutan huzurevi sakinleri tek tek ziyaret edilerek samimi sohbetler gerçekleştirildi. Açık Kapı personeli, büyüklerin istek, öneri ve taleplerini dinleyerek not aldı. Yaşlı vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin görüşleri alınırken, ihtiyaç ve beklentilerinin ilgili kurumlara ulaştırılacağı ifade edildi.

Ziyaret sırasında Vali Ziya Polat'ın selamları huzurevi sakinlerine iletilirken, devletin her zaman yaşlı vatandaşların yanında olduğu vurgulandı. Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürütülen Açık Kapı uygulaması hakkında da huzurevi sakinlerine bilgi verdi. Büyüklerin her türlü talep ve önerilerini doğrudan ilgili kurumlara iletebilecekleri hatırlatılarak, devlet ile vatandaş arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlayan sistem anlatıldı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette huzurevi sakinleri de kendilerini unutmayan Kars Valiliği ve Açık Kapı personeline teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Büyüklerin hayır dualarını alan ekipler, toplumun hafızası olan ulu çınarların her zaman kıymetli olduğunu belirterek benzer ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

Soru Erdoğan'a geldi, Trump araya girip yanıt verdi: Hepsi kalkacak
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi

Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Ordu'da kardeş katliamı: 3 ölü

Ağabeyinin ekmek teknesinde katliam yaptı! Çok sayıda ölü
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede

İspanyol bakan Türkiye'yi övdü, kendi ülkesini eleştirdi

Fenerbahçe'ye Greenwood'dan kötü haber

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı

Trump Beştepe'de yürürken, ünlü dizinin müziği çalındı
TFF, Süper Lig'de derbi haftalarını açıkladı! İşte F.Bahçe-G.Saray derbisinin oynanacağı zaman

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağı zaman
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti

Japon bakan "İlk kez görüyorum" diyerek paylaştı! Bakın neye benzetti