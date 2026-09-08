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Kars’ta İRAP Toplantısı gerçekleştirildi: Afet risklerine karşı hazırlık masaya yatırıldı

Kars’ta İRAP Toplantısı gerçekleştirildi: Afet risklerine karşı hazırlık masaya yatırıldı
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Kars’ta afet risklerinin azaltılması, muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı, Vali Ziya Polat’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kars'ta afet risklerinin azaltılması, muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı, Vali Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mevcut risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirler ele alındı.

Toplantının başkanlığını Kars Valisi Ziya Polat yaparken, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, Kars'ın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi.

Toplantıda, afet ve acil durumlar meydana gelmeden önce alınabilecek tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Özellikle risklerin önceden belirlenmesi, riskli alanlara yönelik çalışmaların yürütülmesi ve muhtemel afetlerin oluşturabileceği zararların en aza indirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Kars'ta yaşanabilecek deprem, sel, taşkın, heyelan ve benzeri afet risklerine karşı yürütülen çalışmaların yanı sıra, kurumların sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetler de toplantının gündeminde yer aldı.

İRAP kapsamında belirlenen eylemlerin uygulanma durumları gözden geçirilirken, tamamlanan çalışmalar ile devam eden faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar konusunda da kurumlar arasında koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda, afet risklerinin yalnızca afet anında yapılacak müdahalelerle değil, afet öncesinde gerçekleştirilecek risk azaltma çalışmalarıyla en aza indirilebileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili kuruluşların iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekilirken, Kars'ın afetlere karşı daha güvenli ve dirençli bir kent haline getirilmesi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Vali Ziya Polat başkanlığındaki toplantıda ayrıca kurumların sorumluluklarını zamanında yerine getirmesi, belirlenen eylemlerin takip edilmesi ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi konularında değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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