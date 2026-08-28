Haberler

Kars'ta Kavılca Buğdayı Hasat Sezonu Başladı

Kars'ta Kavılca Buğdayı Hasat Sezonu Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın geleneksel tarım ürünlerinden ata tohumu Kavılca Buğdayı'nda hasat dönemi başladı. Yüksek rakımlı arazilerde yetiştirilen ve zorlu iklim şartlarına dayanıklılığıyla öne çıkan buğday, üreticilerin emeğiyle toplanıyor. Amaç, ata tohumunun korunması ve yaygınlaştırılmasıyla bölgenin tarımsal genetik mirasını gelecek nesillere aktarırken, çiftçilere daha fazla gelir sağlamak.

Kars'ın geleneksel tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan Kavılca Buğdayı'nda hasat sezonu başladı. Bölgenin zorlu iklim şartlarına uyumuyla dikkat çeken ata tohumu Kavılca, üreticilerin aylar süren emeğinin ardından biçerdöverlerle tarlalardan kaldırılıyor.

Kars'ta özellikle yüksek rakımlı tarım arazilerinde yetiştirilen Kavılca Buğdayı, geçmişten günümüze aktarılan önemli tarımsal değerlerden biri olarak öne çıkıyor. Yöreye özgü iklim şartlarına dayanıklılığıyla bilinen ürün, üreticiler tarafından geleneksel yöntemlerle korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Kavılca ekili alanlarda hareketlilik yaşanırken, üreticiler ürünlerini kayıpsız bir şekilde kaldırabilmek için yoğun mesai harcıyor. Tarlalarda gerçekleştirilen çalışmaların ardından elde edilen Kavılca, işlenmek üzere üretim sürecinin bir sonraki aşamasına gönderiliyor.

"Kavılca, Kars'ın tarım kültürünün önemli parçası"

Binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Kavılca Buğdayı, yalnızca ekonomik bir tarım ürünü olarak değil, Kars'ın geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kavılca üretiminin sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenirken, üretim alanlarının genişletilmesiyle bölgedeki çiftçilerin alternatif ve değerli bir üründen daha fazla gelir elde etmesinin önünün açılması amaçlanıyor.

Kavılca'nın tarladan sofraya uzanan yolculuğunda ise üreticilerin emeği büyük önem taşıyor. Hasat edilen buğday, yöresel ürünlerin hazırlanmasında ve çeşitli gıda ürünlerinin üretiminde kullanılarak Kars mutfağının geleneksel değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

"Ata tohumu gelecek kuşaklara aktarılıyor"

Kars'ta Kavılca üretiminin devam ettirilmesiyle birlikte bölgenin tarımsal genetik mirasının korunması da hedefleniyor. Üreticilerin yıllardır muhafaza ettiği tohumların yeniden toprakla buluşturulması, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

Hasat sezonuyla birlikte Kars'ın tarlalarında yeniden hayat bulan Kavılca Buğdayı, üreticilerin alın teriyle buluşarak hem kentin tarımsal ekonomisine hem de yöresel ürün kültürüne katkı sunuyor.

Kars'ta yürütülen çalışmalarla birlikte Kavılca'nın üretiminin artırılması, daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kentin tarımsal değerleri arasında hak ettiği yerini koruması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

Memurlara yeni eğitim yılı öncesi izin müjdesi
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı

İsrail ateşle oynuyor! Başkente önce topçu ateşi, ardından baskın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştirdi

İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi

Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı

600 metrelik uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve ağır yaralı var
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor

4 takımla Avrupa'dayız! İşte UEFA ülke puanında son durum

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti