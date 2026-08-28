Kars'ta Kavılca Buğdayı Hasat Sezonu Başladı

Kars'ın geleneksel tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan Kavılca Buğdayı'nda hasat sezonu başladı. Bölgenin zorlu iklim şartlarına uyumuyla dikkat çeken ata tohumu Kavılca, üreticilerin aylar süren emeğinin ardından biçerdöverlerle tarlalardan kaldırılıyor.

Kars'ta özellikle yüksek rakımlı tarım arazilerinde yetiştirilen Kavılca Buğdayı, geçmişten günümüze aktarılan önemli tarımsal değerlerden biri olarak öne çıkıyor. Yöreye özgü iklim şartlarına dayanıklılığıyla bilinen ürün, üreticiler tarafından geleneksel yöntemlerle korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Kavılca ekili alanlarda hareketlilik yaşanırken, üreticiler ürünlerini kayıpsız bir şekilde kaldırabilmek için yoğun mesai harcıyor. Tarlalarda gerçekleştirilen çalışmaların ardından elde edilen Kavılca, işlenmek üzere üretim sürecinin bir sonraki aşamasına gönderiliyor.

"Kavılca, Kars'ın tarım kültürünün önemli parçası"

Binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Kavılca Buğdayı, yalnızca ekonomik bir tarım ürünü olarak değil, Kars'ın geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kavılca üretiminin sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenirken, üretim alanlarının genişletilmesiyle bölgedeki çiftçilerin alternatif ve değerli bir üründen daha fazla gelir elde etmesinin önünün açılması amaçlanıyor.

Kavılca'nın tarladan sofraya uzanan yolculuğunda ise üreticilerin emeği büyük önem taşıyor. Hasat edilen buğday, yöresel ürünlerin hazırlanmasında ve çeşitli gıda ürünlerinin üretiminde kullanılarak Kars mutfağının geleneksel değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

"Ata tohumu gelecek kuşaklara aktarılıyor"

Kars'ta Kavılca üretiminin devam ettirilmesiyle birlikte bölgenin tarımsal genetik mirasının korunması da hedefleniyor. Üreticilerin yıllardır muhafaza ettiği tohumların yeniden toprakla buluşturulması, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

Hasat sezonuyla birlikte Kars'ın tarlalarında yeniden hayat bulan Kavılca Buğdayı, üreticilerin alın teriyle buluşarak hem kentin tarımsal ekonomisine hem de yöresel ürün kültürüne katkı sunuyor.

Kars'ta yürütülen çalışmalarla birlikte Kavılca'nın üretiminin artırılması, daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kentin tarımsal değerleri arasında hak ettiği yerini koruması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı