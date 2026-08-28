Güle güle Cengiz Ünder! İşte yeni takımı
Spot: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oluyor. Sarı-lacivertliler ile Çorum FK, 29 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı. Cengiz Ünder'in bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli futbolcunun transferi için sarı-lacivertlilerle yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya vardı.
MAAŞINI ÇORUM FK KARŞILAYACAK
Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Cengiz Ünder'in maaşının Çorum FK tarafından karşılanacağı belirtildi. Tarafların bu şartlar üzerinde anlaşmasının ardından transferde son aşamaya geçildi.
CUMA GÜNÜ İMZAYI ATACAK
Ertan Süzgün'ün haberine göre Cengiz Ünder, bugün Çorum FK için sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından 29 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza atacak.
GEÇEN SEZONU BEŞİKTAŞ'TA GEÇİRDİ
Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanmıştı. Deneyimli kanat oyuncusu siyah-beyazlı formayla 29 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Çorum FK'nın Cengiz Ünder transferini sağlık kontrollerinin ardından resmen açıklaması bekleniyor.