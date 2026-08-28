Uçak hazır, anlaşma tamam gibiydi! Galatasaray'a kötü haber geldi
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Leao için Aston Villa devreye girmişti. Unai Emery ile görüşen Portekizli yıldızın İngiliz ekibine sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Leao'nun 24 saat içinde kararını vermesi beklenirken, Aston Villa'nın teklifini kabul etmesi halinde yıllık 8 milyon euro kazanacağı aktarıldı.
- Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Rafael Leao ile görüşerek transferde dengeleri değiştirdi ve Leao'nun İngiliz ekibine sıcak bakmaya başladığı bildirildi.
- Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili kararını 24 saat içinde vermesi bekleniyor; Aston Villa'nın teklifini kabul etmesi halinde yıllık 8 milyon euro kazanacak.
- Galatasaray, Leao için Milan'a 45 milyon euro teklif etmiş ve oyuncuya yıllık 12 milyon euro önermişti; Aston Villa ise toplamda 50 milyon euroya yaklaşan bir paket üzerinde duruyor.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Rafael Leao transferinde Aston Villa engeli ortaya çıktı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin yıldız futbolcuyla doğrudan görüşmesi transferde dengeleri değiştirdi.
EMERY, LEAO İLE GÖRÜŞTÜ
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Unai Emery, Rafael Leao ile bir görüşme gerçekleştirdi. İspanyol teknik adamın bu görüşmede Leao'ya Aston Villa'daki planlarını anlattığı ve Portekizli futbolcuyu takım içerisinde nasıl kullanacağını detaylandırdığı belirtildi. Emery ile yaptığı görüşmenin ardından Leao'nun Aston Villa'ya sıcak bakmaya başladığı kaydedildi.
KARARINI 24 SAAT İÇİNDE VERECEK
Transferde kritik sürece girilirken Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili kararını 24 saat içerisinde vermesi bekleniyor. Portekizli yıldızın Aston Villa'nın teklifini kabul etmesi durumunda İngiliz ekibinden yıllık 8 milyon euro kazanacağı belirtildi.
GALATASARAY 45 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ
Galatasaray, yıldız kanat oyuncusunu kadrosuna katabilmek için Milan'a 45 milyon euroluk teklif sunmuştu. Sarı-kırmızılıların Leao'ya ise yıllık 12 milyon euro önermişti.
Ancak Aston Villa'nın gece saatlerinde transfer yarışına dahil olmasıyla süreç farklı bir boyut kazandı. İngiliz ekibinin kiralama bedeli ve zorunlu satın alma maddesiyle birlikte toplamda 50 milyon euroya yaklaşan bir paket üzerinde durduğu belirtilmişti.
PREMIER LİG SEÇENEĞİ AĞIRLIK KAZANDI
Leao'nun Aston Villa'nın teklifine sıcak bakmasında Premier Lig'de oynama isteğinin de etkili olduğu belirtiliyor. Unai Emery ile yapılan görüşmenin ardından İngiliz ekibinin transfer yarışındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.
Galatasaray cephesi Leao transferindeki gelişmeleri takip ederken, sarı-kırmızılıların alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını da sürdürdüğü belirtiliyor.