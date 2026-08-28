Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da çalışan Türk bir kadın, Ukraynalı meslektaşının ırkçı saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜN AŞAĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yaşadığı süreci anlatan Türk çalışan, olayın doğrudan kültürüne yönelik bir saldırıyla başladığını belirtti. Ukraynalı meslektaşının, "Türk kültürünün aşağı bir kültür" olduğunu söylediğini ifade eden çalışan, "Onu iki kere uyarmama rağmen bu hakaretleri üç defa tekrarladı. Ben de hemen insan kaynaklarına şikayet ettim" dedi.

İNSAN KAYNAKLARINDAN 4 HAFTALIK GECİKME

Şikayetinin ardından İnsan Kaynakları (HR) departmanından bir yetkilinin kendisiyle görüştüğünü ve karşı tarafla da konuşacaklarına dair söz verdiğini belirten kadın, aradan geçen "tam 4 hafta boyunca hiçbir aksiyon alınmadığını" vurguladı. Durumun sürüncemede bırakılması üzerine ikinci kez şikayet oluşturmak zorunda kaldığını söyledi.

KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ, İNKAR EDEN ÇALIŞANA SADECE 'SÖZLÜ UYARI'

İkinci şikayetin ardından İnsan Kaynakları yetkilisiyle yüzleşen Ukraynalı çalışanın tüm söylediklerini inkar ettiğini belirten Türk kadın, gerçeğin ortaya çıkması için güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini talep etti. Ancak HR yetkilisinin "Görüntüler 7 gün sonra siliniyor" yanıtıyla karşılaştı.

Kaynak: Haberler.com