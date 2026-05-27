Kars'ta bayram namazında camiler doldu taştı

Kurban Bayramı'nın en erken kılındığı illerden Kars'ta vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla camilere akın etti. Bayram namazı sonrası Vali Ziya Polat vatandaşların bayramını kutladı.

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden biri olan Kars'ta vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilere akın etti. Bayram namazı için kent genelindeki camiler dolup taşarken, avlular da cemaatle doldu.

Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar, erken saatlerden itibaren camilere gelerek saf tuttu. Bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Özellikle çocukların heyecanı ve vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti.

Kentte alınan güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında polis ekipleri cami çevrelerinde görev yaparken, vatandaşların ibadetlerini huzur içerisinde gerçekleştirmesi sağlandı.

Bayram namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Kars Valisi Ziya Polat, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Vali Polat, "Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen kurallara uymaları, bayram süresi boyunca tüm hemşehrilerimizin mutlu bayram geçirmesi, huzurlu bayram geçirmesi diliyoruz. Hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

Bayram namazı sonrası bazı vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere kurban kesim alanlarına yönelirken, bazıları ise aile ziyaretleri için yola çıktı. Kars'ta bayram sabahı birlik, beraberlik ve manevi coşku içerisinde başladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
