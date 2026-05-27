Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

Kurban Bayramı'nın ilk namazı Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır'da kılındı. Sabah saat 05.14'te camilere akın eden yüzlerce vatandaş, bayram namazını eda ederek Kurban Bayramı'nın manevi coşkusunu yaşadı. Bayram namazı öncesinde camiler dolarken, vatandaşlar saf tutup dualar etti. Namazın ardından okunan hutbede birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmanın önemine vurgu yapıldı. Hutbe sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak cami çıkışında yoğunluk oluşturdu. Türkiye'de Kurban Bayramı namazının ilk olarak Iğdır'da kılınırken, son bayram namazı ise saat 06.25'te İzmir'de eda edilecek. Böylece Türkiye genelinde bayram namazı vakitleri arasında 1 saat 11 dakikalık zaman farkı oluşacak. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı