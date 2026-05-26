Fenerbahçe'den EuroLeague'e resmi başvuru
Fenerbahçe, 2026 EuroLeague Final Four'da yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıkları nedeniyle taraftarların mağduriyetini gerekçe göstererek EuroLeague'e resmi başvuru yapıp sürecin takipçisi olacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili olarak resmi girişimlerde bulunduğunu duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Atina’da düzenlenen EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu kapsamında, özellikle yarı final karşılaşması öncesinde ve sırasında yaşanan ciddi biletleme ve organizasyon aksaklıklarına ilişkin olarak EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunulmuştur. Yapılan başvuruda; taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetler, biletleme süreçlerinde ortaya çıkan operasyonel sorunlar, oturma düzenine ilişkin ciddi aksaklıklar ve organizasyon sürecinde yaşanan yönetim eksiklikleri detaylı şekilde kayıt altına alınmıştır." denildi.
Sürecin takipçisi olunacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başta taraftarlarımız olmak üzere, sporcularımızın ve teknik ekibimizin ailelerini de doğrudan etkileyen bu kabul edilemez sürece ilişkin tüm itirazlarımız ve değerlendirmelerimiz EuroLeague ile resmi olarak paylaşılmış; yaşanan aksaklıklara ilişkin kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklentimiz de kendilerine açık şekilde iletilmiştir. Fenerbahçe Kulübü olarak; taraftarlarımızın haklarının korunması, organizasyon süreçlerinde eşitlik ve şeffaflığın sağlanması ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."