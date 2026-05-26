Haberler

Fenerbahçe'den EuroLeague'e resmi başvuru

Fenerbahçe'den EuroLeague'e resmi başvuru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, 2026 EuroLeague Final Four'da yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıkları nedeniyle taraftarların mağduriyetini gerekçe göstererek EuroLeague'e resmi başvuru yapıp sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

  • Fenerbahçe, 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenen EuroLeague Dörtlü Finali'ndeki biletleme ve organizasyon aksaklıkları nedeniyle EuroLeague'e resmi başvuru yaptı.
  • Başvuruda taraftar mağduriyetleri, biletleme sorunları, oturma düzeni aksaklıkları ve yönetim eksiklikleri detaylandırıldı.
  • Fenerbahçe, yaşanan aksaklıklarla ilgili kapsamlı açıklama ve somut geri dönüş beklediğini, sürecin takipçisi olacağını bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili olarak resmi girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Atina’da düzenlenen EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu kapsamında, özellikle yarı final karşılaşması öncesinde ve sırasında yaşanan ciddi biletleme ve organizasyon aksaklıklarına ilişkin olarak EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunulmuştur. Yapılan başvuruda; taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetler, biletleme süreçlerinde ortaya çıkan operasyonel sorunlar, oturma düzenine ilişkin ciddi aksaklıklar ve organizasyon sürecinde yaşanan yönetim eksiklikleri detaylı şekilde kayıt altına alınmıştır." denildi.

Sürecin takipçisi olunacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta taraftarlarımız olmak üzere, sporcularımızın ve teknik ekibimizin ailelerini de doğrudan etkileyen bu kabul edilemez sürece ilişkin tüm itirazlarımız ve değerlendirmelerimiz EuroLeague ile resmi olarak paylaşılmış; yaşanan aksaklıklara ilişkin kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklentimiz de kendilerine açık şekilde iletilmiştir. Fenerbahçe Kulübü olarak; taraftarlarımızın haklarının korunması, organizasyon süreçlerinde eşitlik ve şeffaflığın sağlanması ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Yeni açıklama geldi! Kılıçdaroğlu'ndan manidar bayram mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Kavga değil resmen savaş görüntüleri! Çok sayıda yaralı var
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya

Transferde ters köşe!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı