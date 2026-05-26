''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Kiralık olarak ikas Eyüpspor'da forma giyen 21 yaşındaki başarılı file bekçisi Jankat Yılmaz'ın geçmiş yıllara ait görüntüleri ortaya çıktı. Okula gittiği esnada kaydedilen görüntülerde hedefini açıklayan Jankat Yılmaz'ın ''Büyüyünce Neuer olacağım'' dediği görüldü. Jankat Yılmaz, bu sezonki başarısıyla takımının ligde kalmasında önemli rol oynamış, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazanmıştı.

Trendyol Süper Lig’de bu sezon sergilediği muazzam performansla dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Jankat Yılmaz, sosyal medyayı salladı.

OKUL YILLARINA AİT VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak forma giydiği ikas Eyüpspor'un kümede kalmasında başrolü oynayan 21 yaşındaki başarılı file bekçisinin okul yıllarına ait bir videosu ortaya çıktı.

''BÜYÜYÜNCE NEUER OLACAĞIM''

Genç file bekçisinin okul yıllarına ait ortaya çıkan nostaljik videosunda hedefinden bahsedip kameraya gülümseyerek "Büyüyünce Neuer olacağım" dediği görüldü. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, azmin ve hayallere sadık kalmanın en güzel örneği oldu.

EYÜPSPOR'U SIRTLAYAN İSİM OLDU

Bu sezon ikas Eyüpspor kalesinde adeta devleşen 21 yaşındaki kaleci, taraflı tarafsız tüm futbol otoritelerinin takdirini kazandı. Kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımının ligde kalmasında aslan payına sahip olan genç file bekçisi, sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray formasıyla da rekabete hazır olduğunun sinyallerini verdi.

