Kars'ta Arılı Kovanlarda Saha Denetimleri Sürüyor

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından arılı kovanlarda gerçekleştirilen saha denetimleri aralıksız devam ediyor. Üretim sezonu boyunca sürdürülen çalışmalarda hem arı kolonilerinin sağlık durumu kontrol ediliyor hem de üreticilere modern arıcılık teknikleri konusunda yerinde bilgilendirme yapılıyor.

Saha çalışmaları kapsamında teknik ekipler tarafından arılı kovanlar tek tek incelenirken, arı kolonilerinin gelişim durumu, ana arının verimliliği, kovan içi düzeni ve genel sağlık durumu kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca arılarda görülebilecek hastalık ve zararlılara karşı uygulanan mücadele yöntemleri değerlendirilerek üreticilere gerekli teknik öneriler sunuldu.

"Üreticilere teknik bilgilendirme yapıldı"

Denetimler sırasında arıcılarla birebir görüşen teknik personeller, Kars'ın yüksek rakımı ve zengin bitki örtüsünün arıcılık açısından sunduğu avantajlara dikkat çekti. Bölgenin iklim şartlarına uygun arıcılık uygulamaları, mevsimsel bakım çalışmaları, koloni yönetimi, besleme yöntemleri ve bal hasadı öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında üreticilere kapsamlı bilgiler verildi.

"Amaç verimli ve sağlıklı üretim"

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen saha çalışmalarının temel amacının arı sağlığını korumak, koloni kayıplarını en aza indirmek ve kaliteli bal üretimini artırmak olduğu belirtildi. Düzenli denetimlerle hastalıkların erken tespit edilmesinin hem üreticilerin ekonomik kayıplarını önlediği hem de sürdürülebilir arıcılığa önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Kars'ta arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve bal üretiminde verim ile kalite standartlarının yükseltilmesi amacıyla saha denetimlerinin üretim sezonu boyunca belirlenen program çerçevesinde devam edeceği öğrenildi.

Kars'ın zengin florası ve "binbir çiçekli yaylaları" sayesinde Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğu, teknik destek ve eğitim faaliyetleriyle bölgedeki arıcılık potansiyelinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı