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Hadise, Kuşadası sahnesinde coştu! Hayranları adeta kendinden geçti

Hadise, Kuşadası sahnesinde coştu! Hayranları adeta kendinden geçti Haber Videosunu İzle
Hadise, Kuşadası sahnesinde coştu! Hayranları adeta kendinden geçti
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Hadise, Kuşadası'nda verdiği konserde iddialı sahne kostümü, dansçılarıyla sergilediği enerjik koreografi ve sahne performansıyla dikkat çekti. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren ünlü şarkıcı, konser boyunca sergilediği şovla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Hadise, yaz konserleri kapsamında Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, sevilen parçalarını binlerce müzikseverle birlikte seslendirirken sahne enerjisiyle gece boyunca temposunu düşürmedi.

DANS ŞOVUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Videoda Hadise'nin, parlak taşlarla süslenmiş iddialı sahne kostümüyle dansçıları eşliğinde hazırlanan koreografiyi sergilediği görülüyor. Hareketli şarkılar sırasında yaptığı dans figürleri ve yüksek tempolu performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser boyunca sahneyi bir an olsun boş bırakmayan Hadise, dans ekibiyle uyumlu koreografisi ve enerjik şovuyla geceye damga vurdu.

YAZ TURNESİ DEVAM EDİYOR

Kuşadası konseriyle yaz turnesini sürdüren Hadise'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde de hayranlarıyla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumları5g82znc92j:

RABBİM cehennem i Boşuna yaratmadı

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıMesut:

Bazıları dünyaya yemek içmek eğlenmek için gelmişler Allah'a kullukla hiç alakaları yok

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

maymuş

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