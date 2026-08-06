Hadise, Kuşadası sahnesinde coştu! Hayranları adeta kendinden geçti

Hadise, yaz konserleri kapsamında Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, sevilen parçalarını binlerce müzikseverle birlikte seslendirirken sahne enerjisiyle gece boyunca temposunu düşürmedi.

DANS ŞOVUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Videoda Hadise'nin, parlak taşlarla süslenmiş iddialı sahne kostümüyle dansçıları eşliğinde hazırlanan koreografiyi sergilediği görülüyor. Hareketli şarkılar sırasında yaptığı dans figürleri ve yüksek tempolu performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser boyunca sahneyi bir an olsun boş bırakmayan Hadise, dans ekibiyle uyumlu koreografisi ve enerjik şovuyla geceye damga vurdu.

YAZ TURNESİ DEVAM EDİYOR

Kuşadası konseriyle yaz turnesini sürdüren Hadise'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde de hayranlarıyla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com