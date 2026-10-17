Kars’ta afetten etkilenen üreticilere 26 milyon liralık tarımsal destek

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Kars'ta 2026 yılında meydana gelen doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla 26 milyon liralık kaynak tahsis edildi.

Destek programı kapsamında 3 bin 409 üreticiye toplam bin ton arpa ve buğday tohumu dağıtılırken, meyve üreticilerine gübre ve bordo bulamacı, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan üreticilere ise yem, dane mısır ve arı kovanı desteği sağlandı.

Kars'ta doğal afetlerden etkilenen çiftçi ve üreticilerin yeniden üretime kazandırılması, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin korunması ve üreticilerin ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla tarımsal destek programı gerçekleştirildi.

Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ve üreticilerin katılımıyla Tarım İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, afetlerden zarar gören üreticilere sağlanan destekler hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının Acil Destek Giderleri Tertibinde bulunan ödenekten tahsis edilen 26 milyon liralık kaynakla, farklı tarımsal faaliyet alanlarında zarar gören üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Sağlanan desteklerle üreticilerin yeni üretim dönemine hazırlanması, tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi ve afetlerin oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

"3 bin 409 üreticiye bin ton tohum desteği"

Destek programı kapsamında bitkisel üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla 3 bin 409 üreticiye toplam bin ton arpa ve buğday tohumu desteği verildi. Tohum desteğiyle afetlerden etkilenen üreticilerin ekim döneminde ihtiyaç duydukları girdilerin karşılanmasına katkı sunuldu.

Meyve üretiminde zarar gören 22 üreticiye ise 220 kilogram bordo bulamacı ve 7 bin 160 kilogram gübre desteği sağlandı. Bu desteklerle meyve bahçelerinin korunması, bitkisel gelişimin desteklenmesi ve üretim kapasitesinin sürdürülmesi planlanıyor.

Hayvancılık ve arıcılık alanında zarar gören üreticiler de destek programından yararlandı. Bu kapsamda üreticilere toplam 2 bin 750 kilogram besi yemi ve dane mısır ile 50 adet arı kovanı desteği verildi.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Programda konuşan Kars Valisi Ziya Polat'ın, doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanmasının önemine dikkat çektiği belirtildi.

Vali Polat, "Kars'ta tarım ve hayvancılık, ilimizin ekonomisinin ve kırsal yaşamın temelini oluşturuyor. Doğal afetlerden etkilenen üreticilerimizin yeniden üretime devam edebilmesi için devletimizin imkanlarıyla desteklerimizi sürdürecek, çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kars tarımının güçlenmesi için çalışıyoruz"

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da tarımsal üretimin korunması ve afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Çalkın, "Üreticilerimizin yaşadığı kayıpların telafi edilmesi ve üretimin kesintiye uğramaması için sağlanan bu destekler büyük önem taşıyor. Kars'ımızın tarım ve hayvancılık potansiyelini daha ileriye taşımak, çiftçilerimizin emeğini korumak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kars'ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin korunması açısından afet sonrası desteklerin önemli bir rol oynadığına dikkat çekilirken, sağlanan kaynakla üreticilerin girdi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üretim faaliyetlerinin devam etmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Programda, üreticilere sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a teşekkür edildi.

Kars'ta tarımsal üretimin güçlendirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve afetlerin üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı