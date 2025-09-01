Kars'ta 2025-2026 Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi

Kars'ta 2025-2026 adli yılının açılışı için tören düzenlendi.

Kars Adliye Sarayı'nda düzenlenen tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programın açılışında konuşan Başsavcı Mehmet Çepni, "Bugün burada yalnız adli yılın açılışını değil, aynı zamanda adaletin, hukukun üstünlüğünün demokratik hukuk devletinin sürekliliğine olan bağlılığımızı da ifade ediyoruz. Çünkü adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun her alanında varlığı aranan herkes için güven ve huzur kaynağı olan en temel değerdir. Hepimiz biliyoruz ki adalet, devletin varlık sebebidir. Adaletin olmadığı yerde huzurdan, güvenlikten, toplumsal barıştan bahsetmek mümkün değildir. Milletimizin yargıya olan güveni, en büyük gücümüz ve aynı zamanda en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Çepni, "Cumhuriyet savcıları olarak bizim görevimiz; suçla ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla yürütmek, mağdurların haklarını korumak ve adaletin zamanında ve etkili bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bunu yaparken hukukun evrensel ilkelerinden, Anayasamızdan ve kanunlarımızdan asla taviz vermeden, milletimizin vicdanını ve hakkaniyet duygusunu da gözetmek zorundayız. Adalet sistemine güvenin en büyük göstergesi vatandaşlarımızın davaları adil ve makul süre içinde sonuçlandırabilmektir. Bunun için üzerimize düşen sorumluluğu dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla yerine getireceğiz" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kars Adalet Komisyon Başkanı Emrah Turan, "Kars Adliyemizdeki görev süremiz boyunca elbette ki temel hedefimiz "Geciken adalet, adalet değildir." anlayışıyla hizmet edip mesai mefhumu gözetmeksizin adaletin bir an önce tesis edilmesi olacaktır. Nitekim toplumumuzda düzenin sağlanması, güven ortamının oluşturulması, endişenin ortadan kalkması için hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde hızlı şekilde adaletin tesis edilmesi zorunludur. Amacımızı gerçekleştirmek için de adalet komisyonumuz, Başsavcılığımız, mahkemelerimiz ve başta baromuz olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte ve işbirliği içerisinde yargıda dosyası olan her bir vatandaşımızın bizlerden adalet beklediği gerçeğini göz ardı etmeden fedakarca çalışacağız" şeklinde konuştu

Son olarak söz alan Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, özetle şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğünü adaletin tesisinin, temel hak ve özgülüklerin korunmasının ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkün olduğu gerçeği bugün her zamankinden çok daha fazla önem taşımaktadır. Yargının üç sacayağından birisi olan ve temsil eden biz avukatlar yalnızca müvekkillerimizi değil, aynı zamanda toplumun vicdanını adalete olan inancını ve de hukuk devletinin güvencesini temsil ediyoruz. Barolar yalnızca meslek kuruluşları değil, aynı zamanda insan haklarının, ifade özgürlüğünün adil yargılanma hakkının ve de demokrasi kültürünün savunucularıdır. Bu güvenceyi sağlayacak en güçlü araç ise kuşkusuz ki demokratik, özgürlükçü ve çağdaş bir anayasadır. 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 45 yıl geçti. O günün koşullarında hazırlanan Anayasa, artık günümüz Türkiye'sinin ihtiyaçlarına cevap veremez bir hale gelmiştir. Toplumun değişen talepleri, demokratik değerler ve özgürlükler, bizlere yeni bir anayasanın gerekliliğini açıkça göstermektedir. Ancak şu hususu özellikle vurgulamak gerekir: sadece yeni bir anayasa yapmak yetmez. Hazırlanacak anayasanın, bu ülkede yaşayan her kesimin ortak iradesiyle ve de demokratik yöntemlerle oluşturulması şarttır. Anayasa, sadece yazılı bir metin değil; aynı zamanda sözüyle özüyle nefes alan, yaşayan, kalbi atan bir toplumsal sözleşme olmalıdır. İnsan haklarını koruyan, hukukun üstünlüğünü güçlendiren, demokratik katılımı esas alan bir anayasa; kuşkusuz ki ülkemizin geleceğine yön verecek en önemli güvence olacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından kokteyle geçildi. Kars Adliye Sarayı'nda gerçekleşen açılış etkinliğine, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Adalet Komisyon Başkanı Emrah Turan, Kars Barosu Başkanı Av. Necat Yağcı, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. - KARS