Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde staj yapmak isteyen öğrencilere müjde: 2027 ulusal staj başvuruları başladı

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Üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarında mesleki deneyim kazanmalarına ve iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına imkan sağlayan 2027 Yılı Ulusal Staj Programı başvuruları başladı. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde staj yapmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri de programa başvurabilecek.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri, mesleki becerilerini geliştirmeleri ve çalışma hayatını yakından tanımaları hedefleniyor.

Bu kapsamda Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde staj yapmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri, başvurularını Ulusal Staj Programı'nın internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Programa katılmak isteyen öğrencilerin başvuru sürecini belirtilen takvim içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

"Son başvuru tarihi 14 Aralık 2026"

2027 Yılı Ulusal Staj Programı için son başvuru tarihinin 14 Aralık 2026 olduğu bildirildi. Öğrenciler başvurularını İŞKUR Ulusal Staj Programı'nın resmi internet adresi olan https://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde staj yaparak mesleki tecrübe kazanmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihini kaçırmamaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı