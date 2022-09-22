Kars haberleri! Muratpaşa Belediyesi'nin Susuz'a Gönderdiği Tohumlar Ekmek Oldu

Kars habere göre Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi’nin geçen sene son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı Kars’ın Susuz ilçesine gönderdiği tohumlardan elde edilen buğday, önce un sonra ekmek oldu. Susuz ilçesini ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Gelecekte, benim hayalimde, bütün topraklarının tamamını verimli bir şekilde eken bir Türkiye var. Kendi buğdayı ve kendi hibrit tohumluğuyla; bitkileri, ilaçları, gübresiyle ülkenin her tarafını ekebilen bir Türkiye, başka bir seviye demektir. Yine enerjide de kendi enerjisini üreten bir Türkiye hayalim var. Bu da mümkündür" dedi.

TACETTİN DURMUŞ

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin geçen sene son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı Kars'ın Susuz ilçesine gönderdiği tohumlardan elde edilen buğday, önce un sonra ekmek oldu. Susuz ilçesini ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Gelecekte, benim hayalimde, bütün topraklarının tamamını verimli bir şekilde eken bir Türkiye var. Kendi buğdayı ve kendi hibrit tohumluğuyla; bitkileri, ilaçları, gübresiyle ülkenin her tarafını ekebilen bir Türkiye, başka bir seviye demektir. Yine enerjide de kendi enerjisini üreten bir Türkiye hayalim var. Bu da mümkündür" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dün Antalya Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Cemtosun ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kars'ın Susuz ilçesine gelerek, geçen yıl ilçeye gönderdiği tohumlardan yapılan organik ekmeği tattı. Uysal, daha sonra da kendisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilçeye gönderilen tohumların öğütüldüğü değirmeni ziyaret etti. Susuz'da davul zurna eşliğinde ilçe halkı tarafından karşılanan Başkan Uysal ve Cemtosun, Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'u başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

"TOHUMLA İLGİLİ SIKINTILARIMIZ VARDI"

Yerel şair Mustafa Ahmetoğlu, verdiği destekten dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a yazdığı şiir okuduktan sonra, nisan ayında toprakla buluşturulan tohumlardan üretilen buğdayla yapılan ekmeği ikram etti. Başkan Uysal, kendisine ikram edilen ekmeği tadarak organik tohumun önemine dikkat çekti. CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Başka Bir Tarım Mümkün' projesi ile birlikte, Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin Susuz'da toprakla buluşturduğu tohumların ekmeğe dönüştüğünü söyledi. Toraman, Oğuz Yantemur'un özel çabaları sonucunda asıl adı 'Cilavuz' olan ilçede başlattığı mücadelenin sonuç verdiğini de belirterek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur da ilçesini ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Ferhat Cemtosun ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Başkanımızı burada görmek bizi onurlandırdı. Biz, o süreçte iki yıl kurak mevsim geçirdik. Tohumla ilgili sıkıntımız vardı. Birçok CHP'li belediyelerimizi ziyaret ettik. Bunlardan birisi de Muratpaşa Belediyemiz idi. Antalya'ya gittik ve bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar ve ilçemize tohum yardımında bulundular. Ayrıca İzmir Belediye Başkanı'mız Tunç Soyer'in de çok büyük emekleri oldu. Çok verimli bir yıl geçirdik. Susuz, tohumun en fazla olduğu ilçe oldu. Bu tohumların bir kısmını seneye tekrar çiftçimize dağıtmak için geri aldık. Önümüzdeki yıl bu işi daha güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Tabii ki diğer belediyelerimizden de destek isteyeceğiz. Kışın çocuklarımız yatağa aç girmeyecek. Hayvanlarımızın da ihtiyacını karşıladık. Karınca kararınca vatandaşımıza katkı sunduk. İlçemiz hayvancılıkla uğraşıyor ve gelir kaynağımız da çiftçilik üzerinedir. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Belediyecilik hizmetlerimiz arasında bu desteklerde olmalıdır. Başkan'ımıza ve Muratpaşa ilçemize, verdiği desteklerden dolayı ilçem adına çok teşekkür ediyorum."

"HAYALİMDE BÜTÜN TOPRAKLARINI EKEN BİR TÜRKİYE VAR"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da şunları söyledi:

"Gelecekte, benim hayalimde, bütün topraklarının tamamını verimli bir şekilde eken bir Türkiye var. Kendi buğdayı ve kendi hibrit tohumluğuyla; bitkileri, ilaçları, gübresiyle ülkenin her tarafını ekebilen bir Türkiye, başka bir seviye demektir. Yine enerjide de kendi enerjisini üreten bir Türkiye hayalim var. Bu da mümkündür. Bunun da tekniği, altyapısı, madeni ülkemizde mevcuttur. Hayalimiz budur. Hayalimiz çocuklarımıza, torunlarımıza dair, memleketimizin geleceğine yöneliktir. Hayalimiz olmasa bu işlerle uğraşmayız. Sizlere ufak bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Elimizden geleni her zaman yaparız.

"KARS'TA BUĞDAY YETİŞMİYORSA BU TAMAMEN TÜRKİYE'MİZİN SORUNU OLUR"

Eğer Kars'ta buğday yetişmiyorsa bu, tamamen Türkiye'mizin sorunu olur. Eğer Kars'ta tohumluk buğday yok ise bu, Türkiye'mizi aç bırakabilecek bir problemdir. Bu duyarlılıkla bütün Türkiye'miz bir bütündür. Buradaki çiftçimiz, insanlarımız üretecek ki Ankara, İstanbul, İzmir ve İstanbul'da bizler ekmek yiyelim. Bu anlayıştan hareketle önceki senelerde yaşanan kuraklıktan dolayı karınca kararınca bu bölgemize tohumluk buğday yardımında bulunduk. Şimdi bunların ekmeğe dönüştüğünü görmek, bölgede üretim rekoltesinin yükseldiğini görmek, yeniden üretimin nefes aldığını görmek umut ve onur vericidir. Ancak bütün Türkiye, en verimli topraklarını, en verimli şekilde kendi ürettiği ilaç, gübre ve kendi ürettiği tohumla ekip biçmediği sürece hep bu sıkıntılar olur. Bütün Türkiye'nin planlanması lazım. Bütün Türkiye'nin çok iyi yönetilmesi ve üretime dahil edilmesi lazım. Bu, gıda güvenliğini sağlayacak, gelecek nesillerimize güvence sağlayacak, çok önemli. Kars'taki üreten, alın teri döken, gelip burada değirmende saçlarını ağartan kardeşlerimizle de kucaklaşma imkanı bulduk."