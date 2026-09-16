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Karpuzlu Devlet Hastanesi anne sağlığının önemine dikkat çekti

Karpuzlu Devlet Hastanesi anne sağlığının önemine dikkat çekti
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Karpuzlu Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne sağlığının korunması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine dikkat çekti.

Karpuzlu Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne sağlığının korunması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine dikkat çekti.

Karpuzlu Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. Hastane tarafından yapılan bilgilendirmede, sağlıklı bir toplumun temelinin sağlıklı bireylerin yetişmesinden geçtiği vurgulanırken, anne sağlığının gebelik öncesi dönemden başlayarak gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Anne sağlığının korunmasının aynı zamanda bebeğin sağlıklı gelişimi açısından da büyük önem taşıdığı belirtilen bilgilendirmede, düzenli gebelik kontrollerinin aksatılmaması, dengeli beslenmeye özen gösterilmesi ve gerekli aşıların tamamlanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek risklerin erken fark edilmesinin ve sağlık profesyonellerinden doğru bilgi alınmasının anne ve bebek sağlığı açısından önemli olduğu kaydedildi.

Bilinçli annelerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çocuklarına aktararak gelecek nesillerin sağlık düzeyine de katkı sunduğu belirtilirken, "Sağlıklı anne, sağlıklı bebek; sağlıklı nesil, sağlıklı toplum" mesajı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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