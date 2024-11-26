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Karla Kaplı Dağlarda Donmak Üzere Olan Çift Kurtarıldı

Karla Kaplı Dağlarda Donmak Üzere Olan Çift Kurtarıldı
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Antalya'nın Akseki ilçesine hayvanlarıyla gitmekte olan yaşlı bir çift, tipi nedeniyle yolda kayboldu. Donmak üzereyken AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Naciye ve Mustafa Akın, yaşadıklarını anlattı. Çift, kuzularını bir an olsun bırakmadıklarını ifade ederek, devletin yardımseverliğine teşekkür etti.

Yayladan hayvanları ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine gitmek için yola çıkan ve tipi nedeni ile yollarını kaybederek donmak üzereyken bulunan yaşlı çift o anları anlattı. O halde bile kuzularını bırakmayan 70 yaşındaki Naciye Akın ve eşi Mustafa Akın, "Kardan yol görünmez, dağ görünmez. Geldiler bizi kurtardılar" dedi.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Sülek Yaylası'ndan hayvanları ile birlikte Akseki'ye gitmek için yola çıkan ve tipi nedeni ile yollarını kaybeden Mustafa Akın ile karısı Naciye Akın'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Antalya AFAD ekipleri yaşlı çiftin bulunduğu yere ulaştı. Ekipler tarafından yayladan alınan 70 yaşındaki karı koca, sağlık ekiplerinin bulunduğu güvenli alana getirilerek ambulansla Konya'nın Seydişehir İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Kardan yol görünmez, dağ görünmez. Geldiler bizi kurtardılar"

Burada tedavi altına alınan çift yaşadıklarını anlattı. Donmak üzereyken bile kuzularını bir an olsun yanından ayırmayan ve kucağına basan Naciye Akın ismini Fatih koyduğu kuzusunu kendi elleriyle süt ile besleyerek büyüttüğünü söyleyerek, "Koyunun bir tanesi kuzuladı ama sütü gelmedi, ineklerimden süt aldım emzik buldum büyüttüm kuzularımı. Kuzunun birisinin ismi Fatih, o ağacın dibine geldiğimde inekler yatıyordu, kuzuların annesi de vardı, Fatih gel oğlum diye çağırdım, kuzular benim kucağıma geldiler. O arada AFAD ekipleri geldi, beni ağacın dibinden kucakladılar, yola yakınmış ama yolu nereden bileceğiz, kardan yol görünmez dağ görünmez. Geldiler bizi kurtardılar, duamızı aldılar, hastaneye getirdiler" dedi.

Yaylada kendilerinden başka üç ailenin daha bulunduğunu söyleyen Naciye Akın, yaylada kalanların birinin koyunları, ikisinin de inekleri olduğunu söyledi. Akın, "Sağ olsunlar hastanede hemşiresi doktoru el bebek gül bebek baktılar bize. Devlet, millet yokluk görmesin" şeklinde konuştu.

"Bizi kucakladılar çıkardılar arabaya"

Eşi Mustafa Akın ise bir gün önce kar bastırdığını söyleyerek, "Koyunları daha önce göndermiştik, beş altı inek ile kuzular vardı. Kestirme yoldan sürüp gelecektik. Akşamın ne zaman olduğunu bilemedik. Saatten hiç haberimiz olmadı, bir baktık akşam olmuş. Baktım AFAD'ın ışıkları yanıyor. Bağırdık birbirimize, bir sinyal aldılar galiba daha önce gelmemişlerdi. Allah razı olsun bizi kucakladılar çıkardılar arabaya. Arabaya bindirdiler, getirdiler. Sağlıkçılar aşağıda bekliyormuş, orada ilk müdahale yapıldı sonra buraya geldik. Allah devlete millete zeval vermesin" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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