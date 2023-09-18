Kardeş Şehir İlişkilerinin 10. Yılında: Eskişehir'e Frankfurt Meydanı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Frankfurt Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkilerinin 10. yılı onuruna Eskişehir'de oluşturulan 'Frankfurt Meydanı' düzenlenen törenle açıldı.

2013 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Frankfurt Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Kardeş Şehir Protokolü" ile 10 yıldır iki şehir arasında devam eden verimli iş birlikleri anlamlı bir açılışla taçlandı.

Kentpark içerisindeki Mustafa Pilevneli'nin "7 Güne 7 Ayrı Renk" adlı eserinin de bulunduğu alana, Frankfurt Meydanı'nın adı verildiği tören, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Meclis Başkanı Hilime Arslaner, başkan yardımcıları ile beraberindeki heyetin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, bürokratlar ve davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Kuarteti'nin mini konseriyle başlayan törende konuşan Başkan Büyükerşen, şunları söyledi:

"2013 yılında imzaladığımız kardeş şehir protokolü ile Eskişehir ve Frankfurt arasında oluşan kardeşlik ilişkilerinin 10. yılındayız. Bu süre zarfında iki ülke ve iki şehir halklarını yakınlaştıran çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Almanya'nın kalbindeki Frankfurt ile Türkiye'nin kalbindeki Eskişehir'i buluşturan bu özel yolculuğumuz, şehir halklarının benzer duygu, düşünce ve birlikte yaşamaya olan pozitif bakış açılarıyla anlamlı bir noktaya ulaşmıştır. 2021 yılında, Frankfurt Belediye Meclisi ve Frankfurt Yönetiminin aldığı kararla, Bornheim'da bir meydana 'Eskişehir Meydanı/Eskişehirplatz' adının verilmiş olması Eskişehirlileri son derece mutlu etmişti. Bizler de Belediye Yönetimi ve Belediye Meclisi kararıyla bugün burada kardeş şehrimizin adını taşıyan Frankfurt Meydanı'nı sizlerle paylaşıyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Çok uluslu, farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı Frankfurt'un adını, değerli sanatçı Mustafa Pilevneli'nin 7 Güne 7 Ayrı Renk eserini de barındıran bu meydana veriyor olmanın özel bir yanı daha olduğunu hatırlatmak isterim. Bu eser, renklerin yan yana durduğunda ortaya çıkan büyük zenginliği ve eşsiz uyumu bizlere sunarken, Frankfurt'un her coğrafya ve kimlikten bir araya gelen insanları ayırt etmeksizin kucaklayan çok özel bir şehir olduğunu da her zaman hatırlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Frankfurt Meydanı'nın Eskişehir ve Frankfurt'un nice 10 yıllar sürecek samimi ve güçlü kardeşlik bağlarının simgesi olacağına inanıyorum."

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef de şöyle konuştu:

"2013'ten bu yana iki şehrimiz kardeş şehir ilişkisiyle birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İki şehir arasındaki ilişkiler çok yakın ve hali hazırda birçok ortak projeyi hayata geçirdik. Şehir manzarasındaki özel bir sembole örnek olarak şehir dostluk raylı sistemini göstermek istiyorum. Tramvayımız 2018'den bu yana şehir manzaramızı zenginleştirdi. Eskişehir'in resimlerini gösteriyor. Tüm yolculara Türk kardeş şehrimizin güzelliğini gösteriyor. Bizi bugün buraya getiren girişim, iki kentimiz arasındaki ilişkinin kent toplumu açısından ne kadar önemli olduğunu da göstermiştir. Belediye yabancılar temsilciliğinin önerisiyle pandeminin tam da ortasında 2021 yılında Eskişehir Meydanı açıldı. Bugün başladığımız noktaya geliyoruz ve Eskişehir'deki Frankfurt am Main Meydanı'nın açılışını yapıyoruz. Böylesine güzel ve önemli bir günde ortak bir şehre ilk seyahatimi gerçekleştirebildiğim için minnettarım. Davet için partner şehrimize çok teşekkür ederiz. Bu jestle ilişkilerimizi derinleştirmemiz çok güzel bir duygu. Sadece bir gündür buradayım ve fazlasıyla etkilendiğimi belirtmem gerekiyor. Eskişehir harika bir yer. Sayın Başkan Büyükerşen, şehrinizde yaptıklarınızdan derinden etkilendim. Bu güzel kutlama için size çok teşekkür ederim."

Frankfurt Belediye Meclis Başkanı Hilime Arslaner ise "Kardeş şehirler, ikiz şehirler, birbirine ait olan değerleri bir arada tutuyor. Dostluğumuzu, birbirimize yaklaşma, birbirimizi dinleme ve paylaştıklarımızdan farklı olanlardan faydalanma isteklerimizi her zaman güçlü tutuyor. Bu anlayışla, her iki temsilcim, Claudia Korenke ve Dr. Christoph Rosenbaum ile Frankfurt şehir meclisimizden dostça selamlarımızı iletir, demokratik ulusunuzun başarılı gelişimi için en iyi dileklerimizi sunarız. Biz Frankfurt'ta, sizin gücünüzü büyük bir gururla izliyoruz. Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükerşen ve Başkan Josef, Frankfurt Meydanı'nın açılışını birlikte yaptılar. Açılış sonrası Başkan Josef, dünya edebiyatının en önemli yazarlarından Frankfurtlu Johann Wolfgang Von Goethe'nin anısına özel bir yıl dönümü hediyesi olarak Eskişehir'e Goethe'nin heykelini hediye edeceklerini söyleyerek, Büyükerşen'e heykelin minyatür örneğini hediye etti. Josef ayrıca Büyükerşen'e dostluk mektubu da takdim etti.

Josef mektubunda, "Bu hediye iki metropolün vatandaşları arasındaki bağı daha da derinleştirecek ki bu bağ her iki şehirde de bir meydana diğer kardeş şehrin adının verilmesiyle zaten şehirlerin peyzajlarında yerini almış bulunmaktadır. Bu canlı dostluğu sürdürmeyi ve pekiştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. En içten selamlarımızla" ifadelerini kullandı.

Tören, çektirilen fotoğrafla tamamlandı.