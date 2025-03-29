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Karavan Tutkunları Ramazan Ayını Bilecik'te İftar ile Tamamladı

Karavan Tutkunları Ramazan Ayını Bilecik'te İftar ile Tamamladı
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Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavan sahipleri, Ramazan ayının son iftarını Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi. Doğası ve huzurlu atmosferiyle dikkat çeken Kınık köyünde bir araya gelen karavancılar, yerel halkla birlikte iftar yaparak manevi bir atmosfer yaşadı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavan tutkunları son iftarlarını Bilecik'te yaptı.

Adana, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Ankara'dan yola çıkan karavan sahipleri, oluşturdukları özel program kapsamında her gün farklı bir ilde konaklarken, son rotaları rotalarını Bilecik oldu. Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Ramazan ayının son iftarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavan tutkunlarını ağırladı. Doğası ve huzurlu atmosferiyle çömlekçilik sanatının yaşatıldığı ilçeye bağlı Kınık köyünde kamp kuran karavancılar, iftar saatinde bir araya manevi atmosferini köylü vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Bilecik Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Figen Çetin, "Pazaryeri'nin Kınık köyünde sevgili Bilecikli Ramazan abimizin iftar yemeğine katıldık. Türkiye'den karavancıları burada ağırladık" dedi.

"Çeşitli illerden gene karavancıları köyümüzde ağırladık"

Bu tür organizasyonların bölgenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kınık Köyü Muhtarı Mehmet Gümüştekin, "Kınık köyü olarak Ramazan Ceyhan kardeşimin düzenlemiş olduğu iftarda Karavan Derneği, değişik illerde bulunan karavan derneği arkadaşlarımızı köyümüzde ağırladık" dedi.

Karavan tutkunları, Pazaryeri'nin doğal güzellikleri ve misafirperverliği karşısında hayranlıklarını dile getirirken, ilçeye tekrar gelmek istediklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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