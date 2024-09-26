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Karasu'da Mendirek Eksikliği Balıkçıları Tedirgin Ediyor

Karasu'da Mendirek Eksikliği Balıkçıları Tedirgin Ediyor
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Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Karasu ilçesinde tamamlanmayan mendirek nedeniyle yaşanan kazalar bölge balıkçılarını rahatsız ediyor. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Sakarya Nehri'nin, Karadeniz'e döküldüğü Karasu ilçesinde yapımı tamamlanmayan mendireğin üzerinde fener olmaması sebebi ile yaşanan kazaların ardından bölge balıkçıları tedirgin oldu. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Ne yapalım, ölümümü bekleyelim?" diyerek yetkililerden buraya çözüm beklediklerini vurguladı.

Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi kıyısına yapılan mendireğin tamamlanmaması sebebi ile bölgeye fener yerleştirilememesi bölge balıkçılarını huzursuz etmeye başladı. Nehrin, Karadeniz ile birleştiği noktada yakın zamanda üç tekne kazasının olması üzerine Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, yetkililere seslenerek, "Can güvenliğimiz yok" dedi.

"Bir haftada üç tekne karaya oturdu"

Başkan Bıçakcı, "Yakın zamanda, batı mendireğin arka kısmında üç teknemiz karaya oturarak büyük kazalar geçirdi. Bir tanesi dokuz metrenin üzerinde bir tekneydi. Boğazın ağzını bulamadı ve İhsaniye kıyısına oturdu. Sahil Güvelik, olay anında müdahale etti ve kurtardık. Küçük çaplı bir botumuz da yine aynı bölgede kuma oturdu ve battı. En son iki gün önce, gırgır teknesi boğazdan girerken oturdu. Arkasındaki yedek bot savruldu ve yine İhsaniye tarafına oturdu" dedi.

"Akşam saatlerinde mendirek görünmüyor, bölge balıkçılarımız bile şaşırabiliyor"

Yaşanan kazaların ardından tedirgin olduklarını dile getirerek mendireğe bir çare bulunmasını isteyen Bıçakcı, "Artık bu mendireğe bir çare bulunmasını istiyoruz. Akşam saatlerinde mendirek görünmüyor. Yerli bölge balıkçılarımız bile şaşırabiliyor. Bir haftada üç vukuat yaşandı. Kıyı komutanlığına başvurduk. Tamamlanmayan mendireklere fener takılamadığını söylediler. Ne yapalım şimdi burada? Ölümü mü bekleyelim? Bu insanlar, boğazı bulamıyorlar" diye konuştu.

"Lokantaların ışıkları olmasa boğazı bulamayacağız"

Bıçakcı, "Geçen yıl yetkililere dilekçe verdik. Daha önce burada bir projektör vardı. Balıkçılara yardımcı oluyordu. Projektör yardımıyla nehre girilebiliyordu. Müracaatımıza rağmen şimdiye kadar ne cevap verildi ne de müdahale edildi. Doğu kıyısındaki fener, akşamları kendini çok az gösteriyor. Lokantaların ışıkları olmasa boğazı bulamayacağız. İki tarafa da önlem istiyoruz, projektör istiyoruz. Her gün bir kazayla yatıp kalkıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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