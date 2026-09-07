Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

"Türkiye'nin ilk Hiperstarı" olarak tanınan şarkıcı Ajdar ile bir grup genç arasında yaşanan eğlenceli diyalog gündem oldu.

SOKAKTA GÖRÜR GÖRMEZ KONSER VAADİYLE TROLLEDİLER

Kendilerini Güney Kore merkezli bir organizasyon şirketinin yetkilileri ve "BTS" gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının yapımcıları olarak tanıtan gençler, sokakta karşılaştıkları Ajdar’a konser verme teklifinde bulunuyormuş gibi yaptı. Gençlerin teklifini dinleyen Ajdar ise kısa sürede sahne şartlarını anlatmaya başladı. Kendisine yöneltilen müzik tarzıyla ilgili öneriye “Rap'e katılmıyorum ben” diyerek karşılık veren şarkıcı, konserin detayları konusunda da oldukça net konuştu.

AJDAR’DAN “ELİNİ ÇEK” TEPKİSİ

Sohbet sırasında gençlerden birinin Ajdar’a dokunması üzerine ünlü isim, “Elini çek” diyerek tepki gösterdi. Ardından konser süresi, sahne koşulları ve ücret konusunda taleplerini sıralamaya başladı. Ajdar’ın pazarlık sırasında süre uzadıkça istediği ücreti de artırması dikkat çekti.

2,5 SAATLİK KONSER İÇİN 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Ajdar, ilk olarak konser için 10 milyon Euro talep etti. Sahne süresinin 2 saate çıkarılması durumunda ücretini 20 milyon Euro olarak belirleyen şarkıcı, minimum 2,5 saatlik performans için ise rakamı 30 milyon Euro'ya yükseltti. Gençlerin sahte teklifine oldukça ciddi yaklaşan Ajdar, yurt dışındaki organizatörlerle iletişime geçilmesini istedi.

“TELEFON NUMARAMI VERİN, ARAYIN”

İletişim bilgilerinin paylaşılmasını isteyen Ajdar, “Telefon numaramı verin, arayın. Sizinle ortak bir çalışma yapmak isterim. Şartlarım net: 1, 2, 3... İnternetten belki biliyordur” ifadelerini kullandı. Sohbetin sonunda gençlerin iletişim bilgilerini alan ve isimlerini öğrenen Ajdar, belirlediği yüksek sahne ücretlerini bir kez daha dile getirdikten sonra yanlarından ayrıldı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Gençlerin yaptığı şaka sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com