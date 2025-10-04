Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Sumud Filosuna Destek Programı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) akademisyen ve öğrenciler Sumud Filosuna destek vermek için bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu'nun üniversite kütüphanesi önünde düzenlediği destek programına akademisyenler, öğrenciler, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'i protesto eden pankartlarla katıldı.

Program, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Abbas Çakıcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Allah onların yardımcısı olsun"

Daha sonra kürsüye çıkarak Sumud Filosu'nun önemine dikkat çeken KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, "Özellikle Sumud Filosu yola çıktıktan sonra gözümüz kulağımız oldu. Canlarını, kanlarını ortaya koydular ve Gazze'ye belki bir kutu ilaç, bir poşet ekmek ulaştırabilmek için denize açıldılar. Allah onların yardımcısı olsun. Bizler de elimizden geldiğince yanlarındayız. Bilsinler ki bizler onlarla birlikte nereye giderlerse gitmeye hazırız. Buraya katılan tüm kardeşlerimi de tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

"Buradan Sumud'a selam gönderiyoruz"

Rektör Gavgalı'nın konuşmasının ardından KMÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Büşra Aktaş tarafından basın açıklaması okundu. Yapılan basın açıklamasında, "Filistin'de yıllardır süren işgal ve son dönemde artan saldırılar, büyük bir insani felakete dönüşmüş durumda. Binlerce masum sivil hayatını kaybetti, yüz binlercesi evlerinden edildi. Bu ağır bedeli, hiçbir suçu olmayan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ödüyor. Uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleri, sivillerin korunmasını açıkça emreder. Ne var ki bugün bu temel ilke göz göre göre çiğneniyor; insanlığın ortak vicdanı tarihin en ağır sınavlarından birinden geçiyor.

Bu mücadelede umut veren en önemli gelişmelerden biri de Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosudur. Sumud Gemisi, yalnızca insani yardım taşıyan bir araç değildir; zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolüdür. Gemide yer alan aktivistler, gazeteciler, doktorlar ve gönüllüler, dünyanın sessiz kalmadığını cesurca haykırıyor. Son günlerde filonun engellenmesine yönelik baskılar artsa da kararlılık devam ediyor. Bu çaba, yalnız Filistin halkının değil, insanlığın ortak vicdan mücadelesidir. Buradan Sumud'a selam gönderiyoruz. Direnişiniz direncimizdir, sesiniz sesimizdir"

Etkinlik, edilen dua ile sona erdi. - KARAMAN