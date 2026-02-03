Haberler

Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Şifa arayan buraya koşuyor

Güncelleme:
Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de ismi geçen 'Büğlü Baba' türbesi yanında bulunan mezarlıktan çıkan çamurun çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor.

  • Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesindeki 'Büğlü Baba' türbesi yanındaki mezarlıkta bulunan çamurun şifalı olduğuna inanılıyor.
  • Çamurun içinde kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum mineralleri bulunuyor.
  • Çamurun egzama ve sedef gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de ismi geçen 'Büğlü Baba' türbesi yanında bulunan mezarlıktaki çamurun şifalı olduğuna inanılıyor.

5 MİNERAL BİRDEN BARINDIRIYOR

Çamurun, içerisinde bulundurduğu kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.

Karaman'da mezarlıkta çıkan yağlı çamurun şifa dağıttığına inanılıyor

"BİR YERDE SABİT DURMUYOR"

Çamurun hikayesini anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek 'Büğlü Baba' yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir' diyor. Şifalı çamur adı buradan geliyor. Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" dedi.

Karaman'da mezarlıkta çıkan yağlı çamurun şifa dağıttığına inanılıyor

"ŞİFASINI GÖRDÜM DİYEN DE ÇOK"

Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş ise "Şifalı çamurun egzama, sedef türü hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa'dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
