Karaman'da Yeni Çevre Yolunun Köprülü Kavşağında Çalışmalar Hızlandı

Karaman'da Yeni Çevre Yolunun Köprülü Kavşağında Çalışmalar Hızlandı
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Karaman'da yeni çevre yolunun Mersin yolu girişindeki köprülü kavşağın 60 tonluk köprü kirişleri vinçle yerine yerleştirildi. Proje, şehrin ulaşımını rahatlatmayı hedefliyor.

Karaman'da yeni çevre yolunun Mersin yolu girişindeki köprülü kavşağın 60 tonluk köprü kirişleri vinçle yerleştirildi. Yürütülen çalışmalar dronla görüntülendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 21 kilometrelik Yeni Karaman Çevre Yolu projesi 2 viyadük ve 4 köprülü kavşaktan oluşuyor. Devam eden çalışmalar kapsamında çevre yolunun Mersin'den Karaman'a giriş kısmında bulunan köprülü kavşakta çalışmalar hızlandı. Özel taşıma için hazırlanmış uzun dorseli tırlarla çalışma alanına getirilen 60 tonluk uzun köprü kirişleri köprünün ayakları üzerine vinçle yerleştirildi. Köprü inşaatı çalışmaları nedeniyle Karaman-Mersin Kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, ulaşım bağlantı yolundan sağlandı. Trafik polisleri de çalışmaların devam ettiği kara yolu üzerinde sürücülere yardımcı oldu. Şehrin çevresini kuşatarak tır ve kamyonların şehir merkezine girmeden yollarına devam etmelerini sağlayacak olan projenin 1. etabı olan 12 kilometrelik kısmının bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniyor. Projenin 2. etabının da tamamlanmasıyla birlikte Mersin-Ereğli ve Konya Kara yolu birbirine çevre yolu ile bağlanmış olacak. 9 kilometrelik olan bu etabın ise 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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