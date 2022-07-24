Karakayalı CHP Heyetini Kemalpaşa'da Ağırladı

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP üst düzey yöneticileri ve milletvekillerini Kemalpaşa'da misafir etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'deki miting öncesi Kemalpaşa'da kahvaltı veren Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, önceki dönem Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve CHP Artvin İl Başkan Yardımcısı Orhan Atan'dan oluşan heyeti Kemalpaşa Gölpark'ta misafir etti.

Programa, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, Kemalpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Türkiz İlkcoşkun ve Kembel Şirket Müdürü Hasan Ali Oray da katıldı.

"GÜZEL BİR BİRLİKTELİK"

Başkan Karakayalı, "Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de düzenleyeceği miting öncesi İzmir'in doğa harikası Kemalpaşa'da, değerli Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimiz ile keyifli bir organizasyonda bir araya geldik. İçinden geçtiğimiz günler birlikte hareket etmeye ve dayanışma içerisinde olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günler. Sağ olsun milletvekillerimiz bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Bugün Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'ın da aramızda olması ayrıca mutluluk verici. Güzel bir birliktelik ve önemli bir değerlendirme gerçekleştirdiğimize inanıyorum" dedi.

ANKA / Yerel