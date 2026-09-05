Baro başkanları Kastamonu'da buluştu

Kastamonu Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı'nda konuşan TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan, "Biz, bu toplantıların mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Türkiye'de hukukun üstünlüğü bakımından çok kıymetli olduğu inancındayız" dedi.

Karadeniz Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısı, Kastamonu Barosu ev sahipliğinde, Kastamonu'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Melih Yardımcı ile Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden 19 baro başkanı katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir, " Bugünkü toplantıda mesleğimiz adına faydalı sonuçlarının çıkmasını temenni ediyorum. Sizlere teşriflerinizden ötürü tekrardan teşekkür ediyorum. Baro başkanlığı görevi kendisini mesleğe ve meslek örgütüne adayan kişilerce yapılıyor. Bu anlamda da Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek bu görevi yerine getirmek adına bulunuyoruz. Bugünkü gündemimiz avukatlık mesleğinin genel sorunları ve sorunların ortaya çıkmaması adına da yapılabilecekler olacaktır" dedi.

Daha sonra konuşan TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan ise Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin baro başkanlarının yanı sıra, Yozgat, Kırşehir, Çankırı ve Bilecik barolarının başkanlarının da aralarında olduğunu belirterek, "Biz, bu toplantıların mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Türkiye'de hukukun üstünlüğü bakımından çok kıymetli olduğu inancındayız. Bu toplantılardan çıkan sonuçları da Türkiye Barolar Birliği olarak etkin şekilde takip etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı sırasında büyük fedakarlıklara sahne olduğunu belirten Sağkan, "Bugün baktığınızda Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şerife Bacı Anıtı, Kastamonu Türk Kadınları Anıtı bize çok fazla şey anlatan bir anıttır. O mücadelenin bu topraklarda kadınıyla, erkeğiyle, çoluk çocuğuyla birlikte nasıl verildiğinin en iyi anlatan görsellerden bir tanesidir. Halime Çavuşu'yla birlikte İnebolu'dan Ankara'ya uzanan istiklal Yolu, oradan taşınan mühimmatın Kurtuluş Savaşı'na kattığı değerle birlikte Kastamonu, bu mücadelenin verildiği en önemli kentlerimizden bir tanesidir. Bu kıymetli tarihe sahip kentte bizi ağırladığı için tekrar kıymetli başkanıma teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Toplantının verimli geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Avukatlık mesleği ve adalet sistemine ilişkin kritik konuların ele alınacağı toplantının ardından sonuç beyannamesinin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Toplantının ardından baro başkanları, Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yerlerini gezecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı