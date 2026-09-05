Haberler

Baro başkanları Kastamonu'da buluştu

Baro başkanları Kastamonu'da buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı Kastamonu'da yapıldı. TBB Başkanı Erinç Sağkan, toplantıların hukukun üstünlüğü için değerli olduğunu vurguladı. Avukatlık mesleğinin sorunları ele alındı, sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşılacak.

Kastamonu Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı'nda konuşan TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan, "Biz, bu toplantıların mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Türkiye'de hukukun üstünlüğü bakımından çok kıymetli olduğu inancındayız" dedi.

Karadeniz Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısı, Kastamonu Barosu ev sahipliğinde, Kastamonu'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Melih Yardımcı ile Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden 19 baro başkanı katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir, " Bugünkü toplantıda mesleğimiz adına faydalı sonuçlarının çıkmasını temenni ediyorum. Sizlere teşriflerinizden ötürü tekrardan teşekkür ediyorum. Baro başkanlığı görevi kendisini mesleğe ve meslek örgütüne adayan kişilerce yapılıyor. Bu anlamda da Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek bu görevi yerine getirmek adına bulunuyoruz. Bugünkü gündemimiz avukatlık mesleğinin genel sorunları ve sorunların ortaya çıkmaması adına da yapılabilecekler olacaktır" dedi.

Daha sonra konuşan TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan ise Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin baro başkanlarının yanı sıra, Yozgat, Kırşehir, Çankırı ve Bilecik barolarının başkanlarının da aralarında olduğunu belirterek, "Biz, bu toplantıların mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Türkiye'de hukukun üstünlüğü bakımından çok kıymetli olduğu inancındayız. Bu toplantılardan çıkan sonuçları da Türkiye Barolar Birliği olarak etkin şekilde takip etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı sırasında büyük fedakarlıklara sahne olduğunu belirten Sağkan, "Bugün baktığınızda Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şerife Bacı Anıtı, Kastamonu Türk Kadınları Anıtı bize çok fazla şey anlatan bir anıttır. O mücadelenin bu topraklarda kadınıyla, erkeğiyle, çoluk çocuğuyla birlikte nasıl verildiğinin en iyi anlatan görsellerden bir tanesidir. Halime Çavuşu'yla birlikte İnebolu'dan Ankara'ya uzanan istiklal Yolu, oradan taşınan mühimmatın Kurtuluş Savaşı'na kattığı değerle birlikte Kastamonu, bu mücadelenin verildiği en önemli kentlerimizden bir tanesidir. Bu kıymetli tarihe sahip kentte bizi ağırladığı için tekrar kıymetli başkanıma teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Toplantının verimli geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Avukatlık mesleği ve adalet sistemine ilişkin kritik konuların ele alınacağı toplantının ardından sonuç beyannamesinin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Toplantının ardından baro başkanları, Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yerlerini gezecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damatlığını giymeye gidiyordu! Burdur'da düğün günü yürek yakan kaza

Düğün günü yürek yakan kaza
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilemedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı

Milyoner’de yarışmacı soruyu bilemedi, Bakan hemen paylaşım yaptı
Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti
Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda Güler’i hiç böyle görmediniz

Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda'yı hiç böyle görmediniz
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti

Ceza yazan polisi şehit etti! Saldırganın kimliğini duyan şok oldu