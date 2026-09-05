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Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti Haber Videosunu İzle
Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti
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Rusya-Ukrayna savaşından dikkat çeken görüntüler geldi. Çimlerin arasına gizlenen Brezilyalı paralı asker, bir tankın doğrudan bulunduğu noktaya doğru ilerlemesiyle tehlikeli anlar yaşadı. Asker, üzerinden tankın geçtiği anları kamerayla kaydetti.

Çimlerin arasına gizlenen Brezilyalı paralı askerin yaşadığı tehlikeli anlar Rusya-Ukrayna savaşının çarpıcı görüntülerinden biri oldu. Bulunduğu yerde hareketsiz kalan askerin üzerinden tank geçti.

TANK DOĞRUDAN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken cephe hattından sıra dışı bir görüntü geldi. Brezilyalı paralı asker, çimlerle kaplı alanda gizlenerek hareketsiz şekilde beklemeye başladı. Bu sırada bölgeden geçen bir tank askerin bulunduğu noktaya doğru ilerledi. Tank giderek yaklaşırken asker bulunduğu yerde kalmaya devam etti. Ardından tonlarca ağırlıktaki askeri araç, askerin gizlendiği noktanın üzerinden geçti.

O ANLARI KAMERAYLA KAYDETTİ

Askerin yaşadığı anlar kendi kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tankın giderek yaklaştığı ve ardından askerin bulunduğu noktanın üzerinden geçtiği görüldü. 

Kaynak: Haberler.com
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