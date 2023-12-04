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Karadeniz Bölgesi'ndeki Kuş Parkı Ziyaretçileri Ağırlamaya Devam Ediyor

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Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Kuş Parkı, papağandan tavus kuşuna kadar 20 çeşit kuş türüne ev sahipliği yaparak birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Park, geçtiğimiz yıl açılan Trabzon Akvaryum Projesi'nin tamamlayıcısı olarak hizmet vermeye başladı ve 50 gün içinde 12 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan ve açıldığı günden beri çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Kuş Parkı papağandan, tavus kuşuna, altın sülünden, ispinoza kadar 20 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl tünel içinde olması nedeniyle dünyada ilk olma özelliği taşıyan 'Trabzon Akvaryum Projesi'nin tamamlayıcısı olarak 50 gün önce hizmete açılan Kuş Parkı açıldığı günden bugüne 12 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Papağandan, tavus kuşuna, altın sülünden, ispinoza kadar 20 çeşit kuş türü ve bunların yanı sıra keçiler ve tavşanların da yer aldığı park 1. sınıf hayvanat bahçesi olarak hizmet veriyor.

Kuş Parkı'na Ordu'dan geldiğini ve çok beğendiğini söyleyen Metehan Yılmaz, "Çok güzel bir yer. Antalya'da da Kuş Parkı'na gitmiştik ama burası oraya göre çok daha çok güzel" derken, parkı ziyaret edenlerden Seçkin Yılmaz ise "Bayıldım, çok güzel. Buraya ilk defa geldim. Akvaryumu da çok sevdim. En fazla Altın Sülün'ü çok sevdim ama hepsi çok güzel" diye konuştu.

İlk defa Kuş Parkı'na geldiklerini söyleyen Yiğit Akça ve Yağız Akça isimli kardeşler de "Buraya ilk defa geldik. Çok güzel, bayağı iyi. En çok papağanı beğendik, o dikkatimizi çekti, rengi çok güzel. Tekrar buraya geliriz" şeklinde konuştular. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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