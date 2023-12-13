Karaciğer Nakli Yapan Kadın Hamile Kaldı ve Anne Oldu

Adana'da yaşayan Havva Ünal, karaciğer naklinden 2 yıl sonra hamile kaldı ve anne oldu. Karşılaşabileceği riskler nedeniyle hamile kaldığında kendisine, 'Ya bebeğin ya da karaciğerin' dendiğini anlatan kadın, 'Ben ikisini de seçtim. Şu anda bebeğim de ben de sağlıklıyız' dedi.

Adana'da yaşayan Havva Ünal, karaciğer naklinden 2 yıl sonra hamile kaldı ve anne oldu. Karşılaşabileceği riskler nedeniyle hamile kaldığında kendisine, 'Ya bebeğin ya da karaciğerin' dendiğini anlatan kadın, "Ben ikisini de seçtim. Şu anda bebeğim de ben de sağlıklıyız" dedi.

Mustafa ve Havva Ünal (36) çifti, 2010 yılında evlendi. Evlendikten kısa süre sonra Havva Ünal, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Genç kadına yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Yıllarca karaciğer tedavisi gören genç kadın, anne olamadı. 2020 yılında ise Malatya'dan uygun donörün bulunmasıyla genç kadına İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karaciğer nakli yapıldı.

Hamile kaldı

Karaciğer naklinden 2 yıl sonra Havva Ünal doğal yoldan hamile kaldı. Doktorlar ise genç kadına karaciğer naklinden sonra hamileliğin hem anne hem bebek için riskli olduğunu belirterek, 'Ya bebeğin ya da karaciğerin' diyerek uyarıda bulundu. Ancak Ünal çifti, bebeklerinden vazgeçmedi ve araştırmaya başladı. İnternetten yaptıkları araştırmada tıpkı kendisi gibi karaciğer nakli sonrası hamile kalıp, başarıyla doğum yapan bir annenin haberini okuyunca, sevinçten havalara uçtu. Haberde adı geçen ve 'Organ nakli sonrası bebek sahibi olunabilir' diyen Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler) Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir'e başvurdu.

Çağrı bebek dünyaya geldi

Düzenli hamilelik takibinin ardından Çağrı bebek geçtiğimiz hafta dünyaya geldi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Havva Ünal, "Evleneli 13 yıl oldu. Evliliğimizin on yılı karaciğer tedavisi ile geçti. Sonra nakil dediler. Bu kez uygun donör çıkmasını bekledim. Çok şükür çıktı ve nakil oldum. Hamile kalınca bazı doktorlar bana 'Ya karaciğerin ya da bebeğin' dediler. Ancak ben her ikisini de seçtim. Cansun hocama güvendim, onun başka organ nakli olan kadınların hamileliğini takip ettiğini, doğumun da başarılı olduğunu görünce ona geldim. Bebeğimi kucağıma aldım ve çok mutluyum" diye konuştu.

"Bebek sağlıklı dünyaya geldi"

Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir ise organ nakli olan kişilerin de bebek sahibi olabileceğini belirterek, "Hastamıza 3 yıl önce karaciğer nakli yapılmış. Bizim daha önce de karaciğer nakli olup doğuran hastalarımız vardı. Havva hanımın basından okuduğu, nakil olduktan sonra hamile kalan hastamız tüp bebek tedavisi sonucu gebe kalmıştı. Ancak Havva hanımın ise gebeliği doğal yollarla oluşmuş. Bu da bir şans, zira, bu hastalarda hamile kalma oranı çok düşüyor. Çünkü kullandığı ilaçlar nedeniyle hormonları farklılaşıyor ve bu da doğal yolla hamile kalmalarını düşürüyor. Havva hanımın düzenli hamilelik takiplerini yaptık. Karaciğer nakli nedeniyle anne karnındaki Çağrı bebek biraz yavaş gelişti ama sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleşti. Organ nakli yapılması bebek sahibi olmaya engel değil. Ama bazı riskler de söz konusu. Annenin gebeliği tehdit edecek şekilde tansiyonu çıkabiliyor. Bebekte gelişim geriliği görülebiliyor. Ancak bu muhtemel sorunlara karşılık düzenli hamilelik takibi yapılabilir ve risk düşürülüyor. Uygun zamanlama ve uygun doktorlara kontrol ve takip olursa, doğum için hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı. - ADANA