Karacasulu şehit Akar mezarı başında anıldı

Tunceli'de terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düşen Aydınlı Şehit Piyade Komando Er Mutlu Akar, şehadetinin 31. yılında mezarı başında anıldı.

Tunceli'de 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda 22 Eylül 1994 tarihinde bölücü terör örgü ile girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Komando Er Mutlu Akar, şehadetinin 31. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Anma töreninde şehit Akar, mezarı başında anılırken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit için dua okundu. Tören sonunda protokol üyeleri şehidin mezarına çiçek bıraktı. Şehit Piyade Komando Er Mutlu Akar'ın mezarı başında düzenlenen anma törenine, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, protokol üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "22 Eylül 1994 tarihinde 2. Komando Tugay Komutanlığı (Tunceli) emrinde vatani görevini yaptığı sırada Şeytanderesi mevkiinde bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Komando Er Mutlu Akar, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN