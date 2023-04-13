Karacabey'den deprem bölgelerine yardım tırları gitmeye devam ediyor

Karacabey Belediyesi, asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından, afet bölgesine yardım tırlarını göndermeye devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, depremin yaşandığı ilk günün sabahından itibaren yardımda bulunduklarını ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, afet bölgesine erzak ve içme suyu yüklenen 2 tırında daha yola çıktığını söyledi. Özkan, "Türk milleti, devlet ve millet çerçevesi içerisinde bu bölgede mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gayret gösteriyor. Şimdiye kadar 53 yardım tırı gönderdik, bugün de 54. ve 55. yardım tırlarını uğurladık. Cenabı Allah bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi tarafından AFAD koordinesi ile bölgeye gönderilen tırların Hatay'ın Belen ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı kaydedildi. - BURSA