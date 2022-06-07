Karacabey'de eğitime destekler sürüyor - Haberler

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Karacabey'de eğitime destekler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Gökhan Özhan - Yerel
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Karacabey'de eğitime destekler sürüyor Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bakırköy Mahallesinde eğitim veren Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.

Karacabey'de eğitime destekler sürüyor

BURSA - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bakırköy Mahallesinde eğitim veren Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Müslüm Karataş ve Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen'in de yer aldığı ziyarette Özkan, öğretmen ve öğrencilerle birebir sohbet ederken, Karacabey Belediyesi tarafından okulda yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bakırköy Mahallesinde eğitim veren Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Müslüm Karataş ve Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen'in de yer aldığı ziyarette Özkan, öğretmen ve öğrencilerle birebir sohbet ederken, Karacabey Belediyesi tarafından okulda yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Okul Müdürü Karataş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Okulumuzun tesisatının yenilenmesi ve bahçemizin düzenlenmesinde Karacabey Belediyesi'nin çok ciddi anlamda katkıları oldu. Değerli katkılarından dolayı Başkanımız Ali Özkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahallemiz için çok güzel oldu

Muhtar Kazım Önen'de yaptığı açıklamada, "Okulumuzun eski hali harabelikti. Çalışmalar ve katkıları için Başkanımız Ali Özkan'a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız ve mahallemiz için çok güzel oldu" dedi.

Başkan Ali Özkan da yaptığı açıklamada, "Muhtarımızın ve müdürümüzün ifade ettiği gibi burası harabelik, eski bir okuldu, bu yüzden de böyle bir çalışma düşüncesi hasıl oldu. Gerçekten de güzel oldu. Karacabey Belediyesi olarak çevre düzenlemesini yaptık, okulun içinde ve dışında gerekli tadilat çalışmasını gerçekleştirdik, şirin bir eğitim yuvası ortaya çıktı. Çocuklarımız da burada cıvıl cıvıl maşallah. Onları görmek, onlarla bir arada olmak bizi gerçekten mutlu etti. Tabi öğretmenler okula severek gelirlerse, verimleri onlarca kat artacak. Severek yapılacak bir iş olarak görülüp, idealist bir felsefe ile yürütüldüğünde, çocukların hayatına dokunulduğunda, eğitimciliğin gerçekten çok olumlu sonuçları oluyor. Bu okulda da gördük ki çocuklarımız, eğitimcileri ile kaynaşmış ve burada olmaktan da çok mutlular, hepsinin yüzü gülüyor. Bu anlamda desteklerimiz devam edecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Yerel

Karacabey Belediyesi Ali Özkan Karacabey Yerel Haberler

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