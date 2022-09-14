Karabük yerel haberi... Safranbolu Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

2022 yaz dönemi çalışmalarında 20 bin ton asfalt serimi yapmayı hedeflediklerini ve şu ana kadar yapılan çalışmalarda 10 bin tonun üzerine çıktıklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Amacımız kış gelmeden Safranbolu'daki asfalt sorununu en aza indirmek. Bu bağlamda ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar" dedi.

Camikebir Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren ekiplerin asfalt çalışmasıyla birlikte yeni park, kaldırım ve bordür döşememe çalışmalarına da devam ettiğini aktaran Başkan Köse, " Safranbolu için en iyiyi yapma gayreti ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.