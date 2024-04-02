YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Karabük Üniversitesi Rektörü Kazakistanlı öğrencilerle iftarda buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinde eğitim gören Kazakistan uyruklu öğrenciler ile iftar yemeğinde buluştu.

Ramazan ayı vesilesiyle birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen İftar programında konuşan Rektör Kırışık, kilometrelerce öteden gelen öğrenciler için aile ortamında ramazan ayının ruhunu yaşatmak istediklerini belirtti.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ortak tarihi, kültürel ve manevi bağların önemine işaret eden Rektör Kırışık, Üniversitede Türk Devletlerine dair pek çok faaliyet yaptıklarını dile getirdi.

Rektör Kırışık, Kazakistan ile iş birliklerini geliştirmeyi, dostluğu ve kardeşliği artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Kazakistan, Türkiye ile aynı soydan aynı milletten gelen bir devlettir. Biz çok devlet tek millet olarak Türk Devletleri Teşkilatı organizasyonu ile ilişkilerimizi artırıyoruz. Kazakistan ile bilimsel alanda iş birliğimizi artırmaya, Türk Devletleri ile birlikte gelişmeye ve Türk Medeniyetini geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ramazan ayının ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Rektör Kırışık, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

Ezanın okunmasıyla birlikte dua edilerek, oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından öğrenciler tarafından Kazak müziğinin geleneksel halk çalgıları ile müzik ziyafeti verildi.

Program hep birlikte çekilen toplu fotoğraf karesi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Kırışık Kazakistan Türkiye Karabük Rektör İftar Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Salı 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 2 Nisan Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Organize İşler oyuncuları! Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hangi kanalda? Konusu nedir, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 ne zaman, hangi çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5. Dalga konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga nerede çekildi, hangi ülke yapımı? 5. Dalga ne zaman çıktı? Uçuş Planı filmi konusu nedir? Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler! Uçuş Planı filmine ilişkin detaylar 3 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı? Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title