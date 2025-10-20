Haberler

Karabük Üniversitesi'nin Sosyalfest Projesi, 'Yılın En Başarılı Projesi' Ödülünü Aldı

Karabük Üniversitesi'nin Sosyalfest Projesi, 'Yılın En Başarılı Projesi' Ödülünü Aldı
Karabük Üniversitesi'nin düzenlediği Türkiye'nin ilk sosyal bilimler festivali Sosyalfest, Avrupa Ödülleri kapsamında 'Yılın En Başarılı Projesi' ödülüne layık görüldü. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu tür ödüllerin başarıyı teşvik etmede önemli olduğunu vurguladı.

Karabük Üniversitesinin öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk sosyal bilimler festivali Sosyalfest, "Yılın En Başarılı Projesi" seçildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest ile By Protokol Dergisi tarafından düzenlenen European Awards (Avrupa Ödülleri) kapsamında "Yılın En Başarılı Projesi" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen törene, iş, sanat, medya ve akademi dünyasından birçok isim katıldı. Törende Rektör Kırışık'ın yanı sıra Osmaniye Valisi Dr. Ersin Yılmaz, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Almanya Münih FOM Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Orak ve Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mescit Kantarcı da yer aldı.

Törende konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ödüllerin başarıyı teşvik etmede büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Marifet iltifata tabidir. Marifet takdir görmezse zamanla yok olur gider. O nedenle bu tür önemli çalışmalara ödüller verilmesini son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

Üniversite bünyesinde de başarılı akademisyen, idari personel ve öğrencilere ödüller verdiklerini belirten Kırışık, "Elbette maddi motivasyon da insan için önemlidir ama manevi motivasyonun değeri paha biçilemezdir" ifadelerini kullandı.

Sosyalfest'in, sosyal bilimler alanında yeni fikirleri ve projeleri teşvik eden bir organizasyon olduğunu aktaran Kırışık, "Sosyalfest ile lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra 'benim de bir fikrim var' diyen vatandaşlarımızı sosyal proje üretmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Sosyalfest projeleriyle günümüzün ve geleceğin sosyal sorunlarına çözüm önerileri arandığını ifade eden Kırışık, başarılı projelerin festival günü halkla buluşturulduğunu kaydetti.

İlki 2024 yılında Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde düzenlenen Sosyalfest'in büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Kırışık, "Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunu gönülden sahipleniyor. Bu kapsamda ikinci Sosyalfest'te 'Bilimde Türkiye Yüzyılı, İletişimde Türkiye Yüzyılı, Türkiye Aile Yılı' gibi 13 alt başlıkta yarışmalar düzenledik. Amacımız gençlerin hayallerini sosyal projeye dönüştürmelerini sağlamak" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
