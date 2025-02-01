Karabük Üniversitesi'nin Kazakistan'daki Uluslararası İş Birlikleri Gelişiyor

Karabük Üniversitesi, Erasmus+ KA171 hareketlilik programı çercevesinde uluslararası akademik iş birliklerini artırmaya devam ediyor.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Asım Aydın, 2024 KA171 projeleri çerçevesinde Kazakistan'daki L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesinde akademik faaliyetlerde bulundu.

Dr. Aydın, Kazakistan'daki üniversitenin akademik ve idari birimlerini ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında, Karabük Üniversitesi ile L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi arasında yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi. Dr. Aydın, üniversitenin öğrencilerine Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri üzerine dersler vererek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretin bir diğer önemli boyutu, L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi akademik personeline yönelik düzenlenen seminer oldu. Seminerde, Karabük Üniversitesinin akademik yapısı, araştırma yöntemleri ve akademik yazım süreçleri hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, Dr. Aydın, Nazarbayev Üniversitesinde düzenlenen uluslararası bir konferansa katılarak küresel akademik eğilimler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Astana'daki Yunus Emre Enstitüsüne yapılan ziyaret ise, Türkiye-Kazakistan kültürel ve eğitim iş birliğini güçlendirme amacı taşıdı.

Karabük Üniversitesi, 2024 KA171 projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla akademik ve kültürel iş birliklerini küresel ölçekte daha da güçlendiriyor. - KARABÜK