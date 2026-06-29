Karabük Üniversitesi'nde Endüstri 5.0 ve yapay zekâ konuşuldu

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen "Endüstri 5.0, Karanlık Fabrikalar ve Yapay Zekanın Endüstride Uygulamaları" programında, sanayide dijital dönüşüm, yapay zeka teknolojileri ve geleceğin üretim sistemleri ele alındı.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Uluğ ile endüstriyel yazılım alanında 30 yıllık deneyime sahip Murat Aksoy konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında, teknolojik dönüşümün mühendis ve teknik personelden beklenen yetkinlikleri yeniden şekillendirdiği belirtilirken, sektör deneyimine sahip uzmanlarla kurulan etkileşimin öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Prof. Dr. Erdem Uluğ, yapay zekanın gelecekte yalnızca bir araç değil, insanın bir uzantısı haline geleceğini belirtti. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojilerine değinen Uluğ, yapay zeka sistemlerinin başarısında veri kalitesinin belirleyici olduğunu söyledi. Yazılım süreçlerinin giderek yapay zeka tarafından yönetileceğini ifade eden Uluğ, matematiksel düşünme ve algoritma bilgisinin mühendisler açısından stratejik önem taşıdığını dile getirdi. Uluğ ayrıca, USS Teknoloji ve EXABI Bilişim iş birliğiyle Karabük Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz çevrim içi eğitim ve sertifikasyon imkanı sunulduğunu kaydetti.

Endüstriyel yazılım uzmanı Murat Aksoy ise üretim süreçlerinde insan müdahalesini en aza indiren "karanlık fabrikalar" ile insan-makine iş birliğini esas alan Endüstri 5.0 yaklaşımını değerlendirdi. Kestirimci bakım ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde arızaların oluşmadan tespit edilebildiğini belirten Aksoy, bu dönüşümün işletmelere operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sağladığını ifade etti.

Siber güvenlik ve iş sürekliliği konularına da değinen Aksoy, veri güvenliğinde "üçlü yedekleme" yaklaşımının kritik öneme sahip olduğunu, yapay zeka destekli savunma sistemlerinin ise kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Program, dijital dönüşüme uyum sağlayamayan birey ve kurumların önümüzdeki yıllarda rekabet gücünü kaybedebileceğine ilişkin değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı