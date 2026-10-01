Karabük Üniversitesi KAPGEM tersine beyin göçü politika raporunu tanıttı

Karabük Üniversitesi KAPGEM tarafından 19. politika raporu olarak hazırlanan "Tersine Beyin Göçü Politika Raporu", Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını ülkeye kazandırmayı ve ulusal araştırma ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Bilim Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Tersine Beyin Göçü Politika Raporu", düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

KAPGEM Bilim Politikaları Masası'nın 19. politika raporu olarak yayımlanan çalışma; Türkiye'den yurt dışına yönelen nitelikli insan kaynağının ülkeye yeniden kazandırılması, beyin dolaşımının sağlanması ve araştırma-geliştirme ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda hazırlandı.

Bir ülkenin en kritik ve telafisi imkansız zenginliğinin genç zihinler olduğuna dikkat çeken Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, konunun stratejik boyutunu şu sözlerle vurguladı:

"Bir ülkenin en stratejik, en hayati, en kritik kaynağı o ülkenin beyinleridir, genç zihinleridir. Bu genç zihinlerin, beyinlerin başka ülkeye gitmesi o ülke için telafisi imkansız bir zarar doğurur. İşte biz bu zararı ortadan kaldırmak, hatta tam tersine dünyadan farklı ülkelerden beyin göçünü ülkemize çevirmek ve ülkemizde beyin göçü yerine beyin gücünü oluşturmak istiyoruz."

Dünyanın önde gelen ülkelerinin insan kaynağı modellerine değinen Rektör Kırışık, bu devletlerin dünyanın her yerinden nitelikli zihinleri bünyelerine çekmeyi başardığını ifade etti.

Söz konusu ülkelerin bilim insanlarına geniş çalışma alanları, ekonomik imkanlar ve güçlü sosyal yaşam şartları sağladığını belirten Kırışık, benimsenen nitelikli insan kaynağı politikalarının bilimde öncülüğü ve küresel ölçekte güçlü bir konumu beraberinde getirdiğini kaydetti.

Konuşmasında bilimsel üretimin ve teknolojik gelişmelerin dönüştürücü gücüne dikkat çeken Rektör Kırışık, şu ifadelere yer verdi:

"Bir basit yöntem, bir pratik buluş, bir patent, bir yeni teknoloji üretimi ya da yenilikçi bir sosyal buluş, bir sağlık buluşu üretimi milyarlarca, trilyonlarca liralık harcamayı bir anda ortadan kaldırabiliyor. Çok daha basit, çok daha pratik bir şekilde sorunların çözülmesini, ihtiyaçların karşılanmasını sağlayabiliyor. Bütün dünyada en önemli ve etkili güç bilimdir. Bir ülke güçlenmek istiyorsa yapması gereken birinci iş bilime yatırım yapmaktır."

Bilimin ve beyin gücünün tüm insanlığın huzuru, barışı ve kardeşliği için çalışması gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Bizim beyin göçünü ve beyin gücünü teşvik etmemizdeki ana nokta sadece Türkiye'nin değil, bütün insanlığın barış ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşayabileceği bir dünya sistemi oluşturma hayalidir, hedefidir. İşte beyin gücümüzü doğru bir şekilde kullandığımızda dünyanın bütün imkanları bize yetecektir. İnsanlığın huzuru, barışı ve kardeşliği için biz çalışmalarımızı beyin gücümüzle sürdüreceğiz. Amacımız ve ana hedefimiz; insanlığın kardeşlik içerisinde yaşadığı bir dünyayı kurmak için bilim üretmek, bilimsel patentler, sosyal ve sağlık buluşları geliştirmek olacaktır" diye konuştu.

Program, Bilim Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Bilal Aygün'ün rapor sunumuyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı